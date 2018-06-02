《兩岸星期人物》水面艦艇部隊出身！陸002航艦首位艦長來奕軍

2018年06月02日 09:10 中時電子報 何宜玲

上月13日中國首艘自製航艦002型航空母艦進行首次出海試驗，隨後大陸央視竟也首次公佈了這艘航空母艦的首位艦長，海軍大校來奕軍。

根據大陸媒體報導顯示，來奕軍曾經擔任海軍嘉興艦副艦長、海軍連雲港號護衛艦艦長，以及東海艦隊護衛艦第8大隊大隊長，並曾榮獲2010年度全軍優秀指揮軍官。

2007年，來奕軍擔任連雲港號艦長時，參加了在巴基斯坦卡拉奇舉行的「和平-07」多國海上聯合軍演，這是中國首次派艦艇參加多邊海上軍演。來奕軍在演習中，讓中國海軍艦艇編隊表現出各種實戰能力，獲得外界高度認可。

Launched on 26 April 2017, first sea trials starts on 13 May 2018. pic.twitter.com/6nFrhyFHeD — dafeng cao (@xinfengcao) May 13, 2018

2010年，來奕軍獲得年度全軍優秀指揮軍官，他是當時海軍43名獲得這項殊榮的指揮官之一。《解放軍報》報導說，這43名軍官在亞丁灣、索馬里海域的護航、急難任務，以及重大戰備演訓活動中，表現出高素質的突出工作能力，並促進了部隊的全面建設。

來奕軍是浙江省蕭山城廂鎮人，1984年9月至1987年7月在蕭山中學就讀初中，1987年9月至1990年7月在同校就讀高中，並於1990年7月考入了大連的艦艇學院。

Finally, Type 002 CV left her berth at 7 a.m this morning to start sea trials. pic.twitter.com/V7NCmn9TVi — dafeng cao (@xinfengcao) May 13, 2018

來奕軍的高中老師夏國良説，他立志要當軍人，他在90年高考的時候考入了艦艇學院。當年考軍事專業的學生很少，因此對他印象深刻。

來奕軍的高中同學李金興則說，在他印象中，來奕軍喜歡玩兵器玩具，高中時也常看他閱讀軍事雜誌。他對發動機型號尤其如數家珍，只要天上飛機飛過，他就能說出發動機型號。

來奕軍就讀蕭山勁松小學，他的小學同班同學孫楊說，他小時候最喜歡的興趣是釣魚。他們經常到河裡釣魚，因此來奕軍的釣魚技術很好，每次都釣得比別人多。有時候，他們也會去田裡捉田雞。

孫楊還說，中國軍人很艱苦，當時來奕軍雖然已經是高級軍官，但還要經常值夜班。而且軍隊生活很枯燥，常年不能回家。因為每次有任務，一出海就是好幾個月，他的兒子要一兩年才能見爸爸一面。

另外，當一名軍官，不能經常使用手機，因此來奕軍也不能經常和同學朋友聊微信。在海上執行任務時，就更不能用手機了。

(中時電子報)