新北市16所國中小 感謝慈濟傳播人文志業基金會贈書

2018年06月02日 03:31 中時 葉書宏

新北市永和區網溪國小1日舉辦贈書感恩會，感謝慈濟傳播人文志業基金會贈送新北市16所國中小各100冊優良圖書及慈濟經典人文雜誌。（葉書宏翻攝）

新北市永和區網溪國小1日舉辦贈書感恩會，感謝慈濟傳播人文志業基金會贈送新北市16所國中小各100冊優良圖書及慈濟經典人文雜誌，活動邀請生命勇士混障綜藝團團長劉銘帶領團員參與演出生命勇士的生命故事，藉以鼓舞莘莘學子擁有健康的身心，更了解自己的本分，進而能勇於承擔社會的使命。

網溪國小與慈濟傳播人文志業基金會於5月28日至6月1日舉辦為期一周的「陪伴小草長大公益活動」，活動規劃有四大主題：公益書展、經典雜誌攝影展、小草故事館及混障綜藝團贈書感恩會，除了提供學生參與學習外，亦提供給眾多熱愛人文與重視教育的朋友們分享這份喜悅與希望。

校長呂郁原表示，教育不是一件立竿見影的工作，而是一項長期的陪伴工程，需要時間的蘊釀與空間的陶冶，教育孩子要從根本開始，讓孩子們在愛的教育下，一路長大成人，而這也是辦理陪伴小草長大公益活動的目標。

陪伴小草長大公益活動在贈書感恩會及混障綜藝團演出中，畫下完美的句點，一系列的主題活動雖然結束，但所要傳遞的閱讀文化與生命價值的感動，已深化到每個孩子的心中。

(中時 )