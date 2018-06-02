川金會「起死回生」 川普：6月12日新加坡如期舉行

2018年06月02日 03:25 中時電子報 高德順

一度取消的川金會確定「起死回生」！美國總統川普今天在與北韓領導人金正恩的左右手金英哲會面後，親自向媒體證實，原先取消的川金會，將如期於6月12日，在新加坡舉行。

金英哲今天中午現身白宮，遞交金正恩親筆信給川普，這也是18年來，北韓再有高階官員到訪白宮。川普表示，金正恩親筆信的內容「非常有趣」，北韓表明願意實現無核化，揚言或許在川金會上，宣布結束朝鮮半島半島戰爭狀態。川普也強調，他從未說過一場會面就能完全解決非核化的問題，但這會是個開始，「6月12日的會面會是（非核化）過程的開始」，並說屆時不會簽署什麼文件或協議。

金英哲現任北韓勞動黨中央委員會副委員長，他是北韓情報界出身，美國認定他在2014年主導駭客入侵索尼影業，他仍列美國制裁名單上，而他這次訪美為「川金會」做最後折衝，美國也做了高規格的特殊安排，除讓他獲得暫時的特殊簽證得以入境美國，就連今天到訪白宮的規格，也有不同安排。

一般情況下，白宮接待其他外國元首，多由總統於白宮北面的入口親自迎接。而金英哲這次是搭車、直接從白宮南草坪方向一側的大門進入，南草坪方向的入口是白宮名義上來說真正的大門，通常只有在外國元首的正式訪問或國是訪問時，才享有驅車直進、以軍禮及紅地毯接待禮遇。儘管白宮沒有鋪上紅地毯，也沒有軍禮儀式，但白宮幕僚長凱利在南草坪方向大門親自迎接金英哲到訪，這樣「非正式卻高規格」的接待方式，也引起美國媒體討論。

(中時電子報)