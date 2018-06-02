這場反毒宣導不一樣！學生希望宣導團可以多來幾次

2018年06月02日 03:31 中時 葉書宏

新北市中和警分局與漳和國中1日合作舉辦校園反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與漳和國中1日合作舉辦校園反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與漳和國中1日合作舉辦校園反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與漳和國中1日合作舉辦校園反毒宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局與漳和國中1日合作舉辦校園反毒宣導活動，邀請藝人陳子強及資深主持人白白共同主持，透過有獎問答及魔術表演等方式，將反毒知識潛移默化至學生的生活之中，學生們看得目不轉睛直呼「希望宣導團可以多來幾次！」

漳和國中全校近900人到場參與，活動由藝人陳子強及資深主持人白白揭開序幕，風趣幽默的對話方式逗得全場笑聲不斷，陳子強為加深學生印象，利用有獎徵答方式，學生們搶答超踴躍，另外，也將反毒知識、毒品種類、毒品危害及對社會的影響告知學生。

另外，新北市議員邱烽堯及游輝冗也到場關心，告誡學生們要一起勇敢反毒。中和警分局警員崔萬鑫呼籲，新興毒品不斷翻新，結合各種花樣的包裝，藉此引起年輕學子的好奇心，年輕族群稍有不慎就會被誘騙染上毒癮，應參與正當的休閒活動，創造無毒的友善學習環境，若是身邊的人有涉及毒品，應積極回報師長、警方處理。

中和警分局表示，鑑於吸毒人口也一直在增加，容易衍生出其他治安事件，加上吸食年齡逐漸下降，為防止毒品進入校園，滲透年輕族群，學生應注意本身交友狀況，勿深夜遊蕩、逗留或沉溺網咖，避免被誘騙吸食毒品濫用藥物。

(中時 )