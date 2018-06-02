勉清寒學子不放棄 萬海慈善頒育才助學金

2018年06月02日 07:11 工商 張佩芬

萬海航運慈善基金會於5月29、31兩天，分別假國立高雄科技大學及萬海航運總公司舉行106學年第二學期的「萬海育才獎助學金」頒獎典禮，共195名學生獲獎，頒發的助學金為大學生12,000元、高中生6,000元。

為獎助家境清寒或遭遇突發困境卻仍積極向學的學子，2006年開辦萬海育才獎助學金專案，迄今累計逾2,300人次學生受益。就讀東港海事職校航運管理科的邱同學，多年前因父母離異、母親改嫁，跟著外婆一起生活，為了不使年邁的外婆過度辛勞，邱同學利用課餘時間打工負擔自己的生活費用。

邱同學表示，每學期開學前因為要繳交註冊費，生活必須更緊縮，領到助學金不但鼓勵自己在成績上努力保持中上，也減緩生活壓力，雖然母親僅偶爾回家看他，但邱同學希望可以成為媽媽的驕傲。邱同學的導師更強調：「邱同學年紀輕輕即自食其力，令人疼惜。他在課業上也十分努力，獲得獎助學金對他是很大的鼓勵。」

莊斐斐執行長致詞時，以基金會舉辦的【愛有為身障者才藝徵選大賽】，其中幾位優秀表演者的生命故事勉勵受獎學子。莊執行長說，不論是因車禍導致左腳截肢的徐婉琪、因小兒麻痺影響行動的呂豐和，或是罹患罕見疾病的魏益群，外在的殘缺並沒有影響他們展現自我的信念，靠著勇於嘗試、自信逐夢及不放棄地勤加練習，三人除了在舞蹈、歌唱方面表現傑出，他們展現生命價值的毅力，更是值得大家學習。

為了讓受獎學生能夠對職場實務有更多了解，及早建構職場上所需的能力、態度和觀念，頒獎典禮邀請萬海航運人員分享產業概況及實務經驗。萬海航運總經理謝福隆在頒獎典禮上表示，即使世界趨勢多變，萬海航運仍能穩定成長目前已躋身世界第13大航商，需要更多優秀的人才加入。謝福隆勉勵學生能在學業上多加努力，未來加入萬海航運的工作行列。

(工商 )