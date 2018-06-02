AirAsia擬真飛行體驗 台北信義區啟航、抽任航點機票

2018年06月02日 07:13 工商 張佩芬

左四起馬來西亞觀光局副處長Amree 、馬來西亞國民女神四葉草、AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星、菲律賓觀光部台灣分處處長Hazel博士一同為AirAsia模擬體驗艙剪綵。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia即日起至6/3(日)假ATT 4 Fun前廣場、6/9(六)至6/10(日)假高雄漢神巨蛋購物廣場，首次打造AirAsia A330模擬機艙，以《上AirAsia聰明玩 闖世界》為主軸，讓台灣民眾即使在台北或者是高雄街頭，也能擁有一趟擬真飛行體驗，無論是從視覺、聽覺、味覺、觸覺，都原汁原味呈現真實班機狀況。

昨天不但有「馬來西亞國民女神」四葉草出席信義區啟航活動，AirAsia空服員們也火辣勁舞，號召消費者以及AirAsia粉絲共襄盛舉，親身體驗AirAsia的航空魅力，現場將送出上千件限量AirAsia周邊商品，還可抽AirAsia任航點機票。

AirAsia自2009年開通第一條航線「台北-吉隆坡」航線後，積極與馬來西亞觀光局聯手推動馬來西亞與東南亞各地觀光，AirAsia台北來往吉隆坡各航班承載率平均已超過80%，為滿足每年台灣前往馬來西亞旅客的急速成長，AirAsia四月底起「高雄-吉隆坡」航線也已改由廣體客機A330乘載。

「台北-吉隆坡」航線也從進軍台灣時的每天1班，增加為每天3班，「台北-馬尼拉」航線也在日前增加為1天2班，「台北-宿霧」航線也將從7月開始增為每天一班，足以看出東南亞旅遊市場的發展不可小覷，AirAsia目前也正籌備日本名古屋與泰國航線，期望2018年底前能夠正式開航。

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，AirAsia自從2009年進入台灣並開通「台北-吉隆坡」航線後，積極與各地觀光局推動東南亞觀光，至今台灣地區已載客超過4百萬人次，不過由於台灣消費者對於低成本航空還是有點陌生，因此在台北與高雄兩地打造模擬機艙，邀請消費者來親自體驗「連續9年獲得Skytrax世界低成本航空」的魅力，也對公司的服務與航點有更近一步的認識。

同時AirAsia也正在籌備台北直飛清邁與名古屋的航班，期望未來透過不斷推出新航班或增航計畫，吸引更多來自東南亞國家的旅客來台觀光，認識台灣風土民情與在地文化。

「馬來西亞國民女神」四葉草今出席活動時表示：我跟AirAsia一樣，都出身於馬來西亞並且來台灣發展，很高興經過這幾年的努力，AirAsia跟我都在台灣擁有不錯的成績。我也很謝謝AirAsia，不但推出許多馬來西亞的航班，票價也很便宜，還可以加價其他的附加服務，像是選位、機上餐點等等，而且班次超多，讓我想家的時候隨時都可以回去。

四葉草的家鄉新山是馬來西亞最南端的城市，她表示，有亞洲第一座樂高樂園，也有許多好吃的美食，適合一家大小旅遊。AirAsia雖然是低成本航空，但是機上服務、餐點都很棒，大家一定要相信她這個「馬來西亞查某」，搭AirAsia到馬來西亞旅遊真的超棒，相信大家一定會跟我一樣「莫名其妙愛上AirAsia」，也愛上馬來西亞的。

還沒機會搭乘AirAsia班機，或者是未曾坐過豪華平躺座位民眾，現在都有機會在台北跟高雄街頭乘坐AirAsia模擬班機，親身體驗熱選座位與豪華平躺座位的舒適感，同時也可以免費試吃由空服員送上的AirAsia機上餐點，除此之外，只要來現場活動都有機會獲得AirAsia任航點來回機票。

(工商 )