台、日歌姬首合作，MACO送梁文音零食搏好感

MACO來台擔任梁文音的演唱會嘉賓，還不忘送上伴手禮。環球唱片提供

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時報周刊

日本歌手MACO瑪可翻唱泰勒絲、凱蒂佩芮、麥莉希拉、艾薇兒等女歌手歌曲而聞名，這次受邀擔任梁文音今日（2日）在台北三創舉行的「副駕駛座的風景」演唱會嘉賓，也是有次在尋找抒情歌手時，意外發現梁文音的好聲音，剛好兩人又同屬一家唱片公司，才有了這次同台演唱的機會。

第一次來台的MACO與梁文音同樣擅長抒情歌曲，為了表示友好，MACO特地從日本帶來蝦餅、軟糖、菠蘿小麵包和草莓口味的pocky餅乾，想要「賄賂」梁文音；而MACO本身也喜歡甜食，得知工作人員特地為她準備珍珠奶茶，非常開心。

被問到未來還想翻唱哪些歌曲，MACO選掉了 BIGBANG太陽的 〈眼,鼻,口〉，「雖然對BIGBANG不是很熟悉，但聽完歌之後，看了歌詞覺得非常感動，所以想要嘗試翻唱這首歌曲。」

剛滿27歲的她，許願今年還有機會可以到台灣演出，也希望可以談一場很棒的戀愛，她透露理想型是溫柔、令人崇拜的男性。

MACO將在6月20日發行精選輯「BEST LOVE MACO」，專輯中除了出道以來的膾炙人口排行歌曲外，也收錄了日劇「東京傷情故事 SP 御茶水之戀」主題曲「你的幸福」，以及和鷲尾伶菜 (E-girls / Flower)合唱的「Dear My Friend」，同時翻唱同鄉函館出身GLAY的「However」等三首新歌在精選輯中。

(時報周刊)

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