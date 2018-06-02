2018年06月02日 07:32 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

北神探、南菜販！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日首度合體造勢，首站到高雄國民市場，民眾熱情簇擁，一度爆發推擠，兩人短短10多公尺路走了5分鐘才順利進場，藍營基層士氣大振，感動且興奮地說「這場景，很久沒見過了！」

就在歐盟與美國因鋼鋁關稅問題鬧得不愉快之際，歐盟內部也不平靜。西班牙和義大利政治都有戲劇性變化。西班牙首相拉霍伊被國會通過不信任案趕下台，由少數黨領袖桑切斯接任；義大利則產生了有反歐盟傾向的新總理朱塞佩·康特，他的兩位副總理都強烈反移民和反歐盟，一般認為，這將對歐盟團結帶來政治陰霾。

繼廈門、昆山等地後，上海市台辦1日於海峽論壇舉辦前，發布「上海版」惠台措施落實辦法，深化對台胞、台企提供同等待遇、專項支持的共55個項目；其中，在「人才引進」、「居住保障」等領域上，均較原有中央版本進一步細化，包括支持符合條件的台胞在滬申領海外人才居住證、提供公共租賃住房。

上海市1日發布惠台55條實施辦法，上海台協會長李政宏認為，其中對台高端人才專項政策、年輕朋友最關注的公共租賃住房、支持申請海外人才居住證和法務領域革新等，都是重要亮點。台企聯發言人葉惠德坦言，台灣再不進步，人才外流只會是「必然的」。

◎工商時報

蘋果全球開發者大會（WWDC）下周二（5日）登場，法人指出，蘋概股重返榮光的時刻將臨，正是布局好時機。三大法人昨（1）日趕在大會舉行前，已悄悄進駐奇鋐、廣達、可成等15檔蘋概股，檔檔股價升溫翻紅，先飄蘋果香。

大陸惠台31條措施持續在各地推動。上海市台辦昨（1）日根據惠台31條措施，發布「上海惠台55條」，進一步落實「人才引進」、「居住保障」等政策，並首次明確台企可參與上海5個中心建設。該辦法即日起實施。

美國5月非農業就業報告優於市場預期，失業率進一步降至18年低點，反映美國經濟成長強勁和勞動市場穩健，加重聯準會（Fed）6月升息的市場預期。美股三大指數周五早盤勁揚0.9％，道瓊工業指數漲逾200點。

台灣首個人工智慧（AI）國家隊昨（1）日正式成軍，將由廣達、台灣大及華碩扮演領頭羊。科技部長陳良基表示，台灣將藉此平台催生AI創新應用、孕育AI技術服務公司、形成AI創新生態體系，進入國際市場打世界盃。

◎旺報

針對今年金融犯罪頻發，大陸有關方面開始出手強力整頓。5月31日下午，北京警方突襲通州萬達部分金融類公司，現場拉有警戒線，特警荷槍實彈走在隊伍前列，萬達辦公大樓A座和C座有百餘人被帶走。

去年以來，大陸對於金融犯罪監管出現一個對比性非常強的現象。一方面，有關部門強力打擊多起金融詐騙、非法炒作案件，另一方面，對於過去因法令曲解而形成的金融冤案，大陸司法部門也出現平反的判決，這透露出一個訊息，大陸不僅正在大力整頓金融亂象，對於維護民營企業的營商權益也更加注重及保護，這兩者看似矛盾，其實相輔相成。

大陸頻頻發生不肖人士藉由投資進行詐騙情事，最近騙局又出新套路。在武漢就有上百名老人買了「高回報率」郵票被騙百萬（人民幣，下同）、約235萬台幣。近年來，一些騙子盯上老年人，打著向老人推銷保健品、推銷高回報理財產品等旗號，騙取老人一生積蓄，讓老人蒙受巨大損失。

在以比特幣為代表的「虛擬貨幣」淘金夢之下，大陸近期也發生多起金融詐騙案，據陸媒統計分析141起虛擬貨幣傳銷案中，至少有65種是以虛擬貨幣作為噱頭，且犯案者大多呈現「高智化」現象，至今約有337名傳銷主腦人物被判刑，受害投資者高達數千萬人，估計總金額至少在100億元（人民幣，下同），約470億元台幣以上。

(中時電子報)