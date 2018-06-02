吳音寧花公款送洋酒 農青：本土文青怎會送洋酒？

國民黨議員陳重文爆料吳音寧用公款送民進黨台北市黨部皇家禮炮60瓶，用來慶祝黨慶，吳音寧聽到質詢後低頭不語。(圖／本報系資料照)

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中時電子報

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任以來爭議不斷，近日天天一爆，昨又被質疑花公費買60瓶洋酒送民進黨。對此，關注農業議題的臉書粉絲團「文青別鬼扯」版主「鬼王」劉志偉說，當坐到一定的位置，該出錢請客的飯局、該送的禮真的有夠多，但他不解地表示，「高喊支持本土的文青，為何會送洋酒？」

他指出，幾乎所有公部門都的人有個最基本的概念與共識，就是「送禮都要送自家的產品」。如果是雲林縣政府，送的必定是雲林自己生產的農特產品；如果是中央單位，也都會買台灣自己的產品來饋贈外賓。就連總統蔡英文每年過年時，贈送各界的禮品必定是國產水果；就職大典的紀念酒，用得也是金門高粱與台啤。

劉志偉說，雖然這樣的採購原則，時常會造成不少的困擾。例如，可以選的東西就受限，或品質未盡人意。但大家還是會遵守這項原則，不為別的，就是希望公部門採購能夠多支持本土產業與社福團體，只因為用的是納稅義務人的錢！他試問，倘若農委會主委饋贈貴賓的是美國櫻桃或日本甜柿，請問台灣農民能接受嗎？當然不行！

對於吳音寧爆出買60瓶洋酒送民進黨，他質疑，這群人一路走來不是特愛強調要支持本土農特產品，支持本土小農嗎？台灣難道沒有酒嗎？一堆農會也釀製一堆酒，為何不買？台灣也有好幾個酒莊，本來都是小農戶，現在也開始自釀酒，為何不買？他們整天不是特愛喊要提高「糧食自給率」嗎？

劉志偉感嘆，台灣很奇怪，每次遇到爭議時，「本土價值」似乎就成了護身符。不管做多爛，只要符合本土價值，就不容被質疑。但有趣的是，高喊本土價值的人，說的是一套，做的卻是另一套。可惜的是，外界只知道是60瓶洋酒，真希望議員能追查出是哪些酒，啥年份哩。

(中時電子報)

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