企業家返鄉贈名牌鞋 助20名弱勢學子圓夢

嘉縣六腳鄉六嘉國中、蒜頭國小弱勢孩子，獲眾智光電科技公司董事長吳岱錡（後二排右三）及台積電市場行銷處資深經理林建良（後二排右一）等人，贈送名牌球鞋，孩子開心穿上新鞋。（張伊珊攝）

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蒜頭國小六年級黃翊嘉，在感恩小卡裡寫下自己想要打進美國NBA的夢想，並感謝善心人士贈鞋，讓他不必再穿拖鞋打球。（張伊珊攝）

老家在嘉縣的眾智光電科技公司董事長吳岱錡，多年來關心偏鄉教育，除捐贈獎助學金，鼓勵學子克服逆境，這次也力邀企業界，響應「偏鄉送暖 愛心接力」贈鞋關懷活動。六嘉國中及蒜頭國小等2所偏鄉學校，共20名弱勢學生獲贈名牌球鞋，他們開心直說「會好好愛惜」。

吳岱錡原只想送名牌鞋給弱勢孩子，於是先拜託校方進行數量調查，但後來想到應集眾人之力，猶如多年前，大眾響應關心漸凍人，引起社會共鳴。他率先號召企業朋友，包含凱基證券法律事務部副總經理周瑤敏，及台積電市場行銷處資深經理林建良等人，發起贈鞋關懷活動，讓愛心一棒接一棒延續，期以喚起在地企業，重視偏鄉教育資源不足等問題。

六嘉國中三年級學生陳泓旭說，自己先前只有兩雙鞋交替穿，但日前有雙卻被狗咬走，他也只能自認倒楣。直到這次獲贈名牌球鞋，還能挑選自己喜歡的款式，讓他「很開心」，說會「好好愛惜」，只有在打籃球時，才會拿出來穿。

蒜頭國小六年級黃翊嘉，從四年級起就喜歡打籃球，卻苦無一雙球鞋，因此幾乎穿拖鞋上場，不僅打起球來不舒服，拖鞋也經常壞掉。他除謝謝愛心大使贈送名牌球鞋，也感恩小卡裡寫道，「將要用這雙鞋子，打進美國NBA」，同時畫出籃球與球鞋，其感激之情不言而喻。

(中時 )

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