NBA》JR史密斯死不認錯 老對手出來打臉

2018年06月02日 08:35 中時電子報 盧品青

騎士隊因為「神經刀」史密斯(JR Smith)讀秒時刻的烏龍舉動而賠上總冠軍賽首戰，雖然他極力辯稱「我知道兩隊平手，我只是在等暫停。」不過馬上就有人出來打他的臉。

前太陽射手貝爾(Raja Bell)在廣播節目上說：「我很清楚史密斯的習慣，只要他知道比數(領先)和剩下的時間不多，他就喜歡霸著球直到比賽結束，並且在最後1秒再多投一個籃。」

史密斯當時(以為領先1分)顯然就是要快樂持球到最後一秒，然後隨便出手投個籃，接著高舉雙臂慶祝勝利，他簡直不明白為什麼詹姆斯(LeBron James)那時要一直招手跟他搶球。

貝爾球員時代與史密斯交過手，退休後曾任職於騎士隊管理層，他指出史密斯的這個無聊習慣是他自己親口告訴騎士球團的，史密斯公然撒謊無非是想保留一點顏面。

被勇士總教練點名的德瑞克哈波(Derek Harper)也出來說話，哈波在1984年西區準決賽犯了跟史密斯一模一樣的錯誤，他勸史密斯痛快認錯。

哈波說：「只有誠實能夠解放你，我知道那種感覺，現在任何人都不會比史密斯本人更加難受。但是犯了錯就要認錯，才能繼續走下去。」

該場比賽的轉折很多，不過罰球沒進、哨音亂響並非自己能決定，烏龍球卻是萬不該在此時出現。尤其對上勇士，騎士沒有任何容錯率可言，史密斯的犯傻讓他們付出慘重代價。

(中時電子報)