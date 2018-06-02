NBA》JR史密斯死不認錯 老對手出來打臉

騎士隊JR史密斯(左)與隊友練習投籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報

騎士隊因為「神經刀」史密斯(JR Smith)讀秒時刻的烏龍舉動而賠上總冠軍賽首戰，雖然他極力辯稱「我知道兩隊平手，我只是在等暫停。」不過馬上就有人出來打他的臉。

前太陽射手貝爾(Raja Bell)在廣播節目上說：「我很清楚史密斯的習慣，只要他知道比數(領先)和剩下的時間不多，他就喜歡霸著球直到比賽結束，並且在最後1秒再多投一個籃。」

史密斯當時(以為領先1分)顯然就是要快樂持球到最後一秒，然後隨便出手投個籃，接著高舉雙臂慶祝勝利，他簡直不明白為什麼詹姆斯(LeBron James)那時要一直招手跟他搶球。

貝爾球員時代與史密斯交過手，退休後曾任職於騎士隊管理層，他指出史密斯的這個無聊習慣是他自己親口告訴騎士球團的，史密斯公然撒謊無非是想保留一點顏面。

被勇士總教練點名的德瑞克哈波(Derek Harper)也出來說話，哈波在1984年西區準決賽犯了跟史密斯一模一樣的錯誤，他勸史密斯痛快認錯。

哈波說：「只有誠實能夠解放你，我知道那種感覺，現在任何人都不會比史密斯本人更加難受。但是犯了錯就要認錯，才能繼續走下去。」

該場比賽的轉折很多，不過罰球沒進、哨音亂響並非自己能決定，烏龍球卻是萬不該在此時出現。尤其對上勇士，騎士沒有任何容錯率可言，史密斯的犯傻讓他們付出慘重代價。

(中時電子報)

NBA》仍不鬆口？科爾：伊戈達拉G… NBA》詹皇眼傷無恙 泰隆盧：史密…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。