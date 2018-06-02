是誰一定要拔管、保吳音寧 遭爆：幕後最大尾是她

2018年06月02日 08:36 中時電子報 簡怡欣

送菜案、魚翅宴風波才稍緩，國民黨議員陳重文昨（1）日又爆北農總經理吳音寧花公費補助家鄉摸彩、送民進黨洋酒，引發外界質疑到底是誰在保吳音寧？內湖南港區市議員參選人游淑慧轉述「沈大老」沈富雄的答案說，回顧吳音寧風波以及台大管案，到底誰最大尾、一定要「保吳拔管」？讓她突然覺得，答案可能是同一個人。

吳音寧上任以來爭議不斷，游淑慧指出，北農每年數百萬的「總經理業務推廣費」，若能專款來協助建置銷售平台網站、幫各地農產品或小農規劃品牌和廣告行銷，相信會比送尾牙、元宵禮品，更具有實益；然而，卻把總經理業務推廣費，拿去用在送溪洲的老人會尾牙活動抽獎用，包括現金禮品，或者買電器用品給溪洲鄉當元宵禮品，讓她很不以為然。

游淑慧昨深夜臉書發文表示，她問了「沈大老」沈富雄，到底為什麼柯文哲一定要吳音寧？得到很妙的答案是「目前政壇上有兩件事大家都在找答案：一，到底誰一定要拔管？二，到底誰在保吳音寧？」讓她說，為什麼突然感覺答案是同一個人？！

這項謎題引發網友討論，「是小英，答對了！」、「只有菜（蔡）英文才能硬拔硬保，只是沒種承認而已」，還有網友說，「吳音寧真正後台是她的舅舅莊秋雄和媽媽莊芳華，是躲在美國搞台獨的所謂『獨派大佬』」。

(中時電子報)