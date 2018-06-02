孫安佐案4日審前會議 法院透露他將出庭

孫安佐上次露面是4月25日在賓州地方法院出庭應訊。（中央社）

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中時電子報

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐被控恐嚇攻擊校園，4日（當地時間）將舉行審前會議，院方今天表示，孫安佐屆時應出庭。這將是他4月25日在賓州地方法院出庭應訊後，再次現身法庭。

孫安佐案4月底移交賓州德拉瓦郡中級民刑法院，原訂5月23日正式提審（formal arraignment），但孫安佐由辯護律師出面放棄這項程序，當天未出庭。

法院公關主任李森（Donna Reason）向中央社記者表示，孫安佐案下個程序為審前會議（pretrial conference），預定6月4日（當地時間）下午2時舉行，孫安佐「應該會出庭」，律師和檢察官也會到庭，與法官一同討論。

審前會議是指法院正式開庭審理案件前，與控辯雙方共同召開會議，解決案件相關問題，包括簡化爭點、修改訴狀、限定專家證人數量等，是為案件正式審理作準備的訴訟程序。

李森表示，審前會議沒有時間限制，一般而言，至少30分鐘。若被告認罪且法官接受，可能很快結束；若控辯雙方有爭點需要解決，時間可能拉長。如果檢方提出認罪條件，被告與法官都接受，當天有可能結案，但法官也可能決定擇期宣判。

孫安佐上次出庭，在警局車庫被媒體短暫拍到畫面，但德拉瓦郡中級民刑法院設有地下車庫，移送孫安佐的車輛可直接駛入，加上法庭內不得攜帶手機、攝影器材等電子設備，媒體記者雖能在法庭旁聽審前會議，但可能無法拍下孫安佐的畫面。

(中時電子報)

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