人前亮麗人後辛酸 美再傳啦啦隊員遭性騷擾

2018年06月02日 08:59 中時電子報 李靖棠

據美聯社（AP）報導，一向給外界美麗、健康和自信的職業運動啦啦隊，事實上卻充滿著辛酸的背後，除了之前爆出隊員薪資福利遭苛扣外，如今又傳出有隊員遭性騷擾的事件。隸屬美國職業足球聯盟（NFL）休士頓德州人（Houston Texans）隊的啦啦隊，5名受不了壓力的前隊員今出面控告球隊，指稱球隊並未給足薪資福利、工作環境充滿歧視和性騷擾，讓她們被迫生活在恐懼和壓力中。

5名前啦啦隊員在律師陪同下，在媒體前聲淚俱下，控訴德州人隊並未給予她們當初承諾的7.25美元（約216.1台幣）時薪；並要求他們在球場外的增加演出，卻不給予隊員足夠的保險、安全保障、來往交通的條件，甚至當有啦啦隊員向公司反應時，還被威脅保持緘默，否則將被無情地炒魷魚。

控訴的5位啦啦隊員之一漢娜（圖左），在現場聲淚俱下地控訴老東家苛扣薪水。（圖/美聯社）

辯護律師格麗雅（Gloria Allred）抨擊德州人隊高層，每年數百萬美元的預算和球員薪資，卻不願支付這些同樣辛苦付出的女性，一個合理的薪資所得？她希望藉由此次官司，替她的客戶、和未來的啦啦隊員們，爭取一個真正合理的薪水，而不是那有如「憐憫」般的杯水車薪。

事實上，每年能賺進大筆鈔票的美式足球聯賽，已不是第一次有球隊遭啦啦隊控訴。除了德州人隊外，包含華盛頓紅人（Washington Redskins）、舊金山49人（San Francisco 49ers）、邁阿密海豚（Miami Dolphins）和紐奧良聖徒（New Orleans Saints），都曾遭到現任或前任啦啦隊控告。為能從體制改善這群啦啦隊的待遇，格麗雅表示，她下週將向美式足球聯盟寫信，請求高層能重新檢視目前各職業球隊對啦啦隊的規範。

(中時電子報)