美F-35A結束駐日任務 未來亞太防衛將由F-22接手

美軍F-35A戰機結束駐守沖繩嘉手納基地的任務。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik International）報導，去年首度赴日駐防的美國空軍F-35A戰機（F-35 Lightning II），近日正式結束半年防衛任務，即將離開沖繩嘉手納基地（Kadena Air Base），將駐日的亞太防衛重責，轉交剛剛抵達的F-22「猛禽」戰機（F-22 Raptor）。

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在川金會前夕的緊張時刻，美軍調派多架F-22「猛禽」戰機前往日本和南韓，再加上陸戰隊胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp）原先就在的短場起降型F-35B戰機，明顯地有意向金正恩（Kim Jong-un）秀肌肉，並警示平壤當局切莫輕舉妄動。

美國空軍日前調派14架F-22「猛禽」戰機進駐沖繩。（圖/美國空軍）

F-35匿蹤戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

美國媒體指出，本次F-22戰機進駐沖繩基地，是繼2014年後、美國空軍首次將這款專屬匿蹤戰機調回沖繩。加上駐守橫須賀港的核動力航母雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76），都能感受到美國軍方對北韓和談的真正動機，仍舊無法百分之百放心。

(中時電子報)

文章來源：US Air Force’s F-35As Finish First Deployment in Japan

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