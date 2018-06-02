NBA》裁判報告又搶戲 2次漏判不利騎士

2018年06月02日 09:27 中時電子報 黃及人

向來備受爭議的最後2分鐘裁判報告，這次又來自打嘴巴了！聯盟官方2日公布總冠軍賽G1裁判報告，除了認定杜蘭特的進攻犯規，改判詹姆斯阻擋犯規是正確的，更坦承末節讀秒階段出現2次嚴重漏判，直接影響了比賽勝負。

根據裁判報告，杜蘭特末節還剩36.4秒的切入，由於裁判無法確定詹姆斯是否站在進攻免責區外，所以才看重播，透過慢動作檢視，詹姆斯跟杜蘭特發生身體接觸之前，他還在轉動身體，且朝杜蘭特方向移動，改判阻擋犯規沒錯。

但讓騎士全隊更加不滿的是，裁判報告同時指出，在總冠軍賽G1第4節讀秒階段，竟然出現兩次漏判，首先是在末節還剩12.1秒，卓雷蒙格林在防守詹姆斯時，出現明顯拉手動作，裁判應該吹哨，且讓詹皇罰球兩次才對。

其次在第4節還剩4.7秒，喬治希爾執行第2次罰球之際，卓雷蒙格林已經提前踏進場內違例，根據NBA規則，這次罰球應該要重新執行，結果裁判並未發現，才會發生喬治希爾第2罰不進，J.R.史密斯把球帶出的烏龍事件。

無論如何這次的裁判報告，再次顯示NBA裁判水準低落問題，反正總冠軍賽G1結果無法改變，接下來就讓球迷仔細觀察一下，裁判到底會在今年NBA總冠軍賽扮演多麼「重要」的位置！

(中時電子報)