艾維尼颱風最快今晚形成！下周恐挾雨影響台灣

2018年06月02日 09:38 中時電子報 簡怡欣

(10:15更新)南海及菲律賓東方海面一帶分別出現熱帶擾動，雙颱可能接力形成。中央氣象局今（2）日表示，南海低壓結構較成熟，已形成熱帶低氣壓，不排除今晚到明日增強為今年第4號輕颱「艾維尼」，預估未來路徑走向朝海南島或港澳、越南一帶；對台影響方面，下周二起在外圍水氣作用下，南部及東半部地區可能出現降雨。

氣象局預報指出，南海的低壓今天上午8點發展為熱帶性低氣壓，低壓結構較成熟，預估最快今晚到明天生成颱風，成為今年第4號颱風「艾維尼」。

氣象局預估，未來路徑走向朝海南島，若偏西則往港澳、越南一帶；北上後可能對台灣天氣產生間接影響，下周二起受偏南風因素，外圍水氣為台灣帶來雨勢，南部及花東地區降雨機率提高，不排除可能出現大雨情況，南部及東南部海岸也會有長浪現象出現。

值得留意的是，菲律賓東方海面的熱帶擾動雖然目前結構鬆散，生成颱風可能還需要3天時間，但發展趨勢和路徑變數大。若未來路徑走向朝東，可能在台灣東邊出現大角度轉向，會帶來西南風影響，中南部有降雨機會，也不排除下周末直接影響台灣的可能；若走向偏西，對台影響則會比較小一些。

至於上述低壓系統是否可能互相影響，產生藤原效應？氣象局表示，兩處仍距離1,600公里以上，相關資訊仍有待時間持續觀察。

(中時電子報)