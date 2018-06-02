不缺電竟頻跳電！雙北單月跳電11次 網轟：如抽生死籤

台北市信義區昨日下午驚傳跳電，台北101大樓及新光三越等百貨商場均受影響。（資料照片/張鎧乙攝）

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中時電子報
台北信義區二度跳電。台電表示，這是饋線跳脫引發電壓驟降，但未到停電程度。（資料照王錦河攝）

5月高溫不斷創歷史新高，全台用電量不斷攀升，許多民眾擔心夏季會缺電，行政院、經濟部、台電高層皆拍胸脯保證不缺電，但包括高雄、花蓮、苗栗、雙北已頻傳跳電及停電，光是雙北地區近言個月就跳電11次，儘管台電推說是系統老舊問題造成，行政院長賴清德也說，若有疏失要負責，不排除懲處，但網友不領情紛說，「又在說幹話」、「現台灣每天都像在抽生死簽（應是籤），看誰倒楣輪到誰限電，喔~ 台電說這是跳電」。

今年5月是史上最熱5月，全台用電量狂飆，根據台電統計，今年5月已擠進歷年來用電量前十名排行榜，但台電估計7、8月用電量將升到3692萬瓩，台電淨尖峰供電能力可達3875萬瓩，此供電量還不包括核二廠2號機，未來只要機組沒故障，會努力確保供電穩定。原能會則預計最慢下周重啟核二廠2號機。

事實上，從4月起，包括花蓮、高雄、苗栗、雙北等頻傳跳電，苗栗通霄電廠大前天發生輸電線路跳脫，苗栗及台中約7萬多戶停電，北市信義區昨下午再連傳兩起跳電事故，總計過去一個月內光是雙北地區就跳電11次，讓網友對行政院、經濟部、台電拍胸脯保證的不缺電，失去信心。

有網友說，「對於可能發生停/跳機原因，沒有預防性措施或任何作為，放任隱藏停/跳電危機，還好意思歸究設備老舊及天氣炎熱這類幹話，信義區及台北101是屬於台北市較晚開發的地方，你們相信因為設備老舊造成停電?怎不是最早開發的大稻埕停電?大家都心知肚明別再騙了」、「電不夠推給台電設備老舊，這種幹話你也信」。

還有網友說，「現在不缺電，但會一直跳電…有分別嗎？對百姓而已就是沒電…」、「當初民進黨煽動無知民眾，訴諸未來的恐懼，還欺騙蠢民即使沒有核電也不會缺電，結果咧~非核家園還沒完，先來肺咳家園、油電雙漲，現在台灣每天都像在抽生死簽（應是籤），看誰倒楣輪到誰限電，喔~ 台電說這是跳電」。

(中時電子報)

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