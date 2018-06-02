選情低迷治國無方 民進黨出絕招 網友轟：台灣人智商低

2018年06月02日 10:00 中時電子報 陳怡文

民進黨上任兩年來，許多政策惹議，民眾不滿聲浪高，但年底選舉近，有媒體批露，民進黨將透過各地黨務，協助公民團體聯署「禁掛五星旗」等五項公投提案。PTT網友直言「選舉到了，又想用意識型態綁架，假台獨真騙票。」、另外有網友認為民進黨全面執政了，何必公投，痛罵民進黨根本不在乎會不會過，只是選情低迷、治國無方，又在搞統獨意識的爛梗。

根據《聯合》報導，民進黨將透過各地黨務，協助公民團體聯署「禁掛五星旗」、「參與國際組織」、「性別同工同酬」、「設立動保機制」、「安樂死合法化」等五項公投提案。但T網友質疑「如果台灣辦世界級的運動會，對面那團要掛什麼旗？還是政府會公然違法？

而D網友也不領情，直言「民進洞(黨)又在搞爛招了」現在明明就國會過半何必公投呢？你根本就不是care(在乎)五星旗能不能掛，你只是選情低迷、治國無方，又在搞統獨意識的爛梗，可憐的是，就是有一群智障吃這套，台灣人真的智商很低。

另外，其他網友痛批「廢物民進黨，不敢辦獨立公投，還以為你們多有種」、「X的一堆東西可以公投結果你給我這個？」、「歷史證明dpp只會一招」、「乾脆辦禁止銷售中國製產品，笑你不敢」、「民進黨知道自己沒招了，只能打意識牌」、「能不能辦點正事啊？可憐」、「完全執政的人幹這種在野黨幹的事，笑死」。

(中時電子報)