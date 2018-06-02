台中花博后里森林園區2展館完工 9月試營運

2018年06月02日 10:30 中時 陳世宗

后里森林園區內的「遊客中心」，以模組式構架系統廠製完後現場組裝，減少施工造成的環境破壞。（陳世宗翻攝）

2018台中世界花博各場館積極興建中，其中，后里森林園區以尊重自然環境工法，現地樹木保留共生，並採用可回收再利用的綠建材，打造一座能穿梭樹林、悠遊自在的森林花園，園區內「發現館」及「遊客中心」均已完工，將於9月試營運。

建設局長黃玉霖表示，森林園區發現館及遊客中心，由潘天壹建築師事務所規劃設計。其中，發現館與現地樟樹、楓香等原生樹種共生，以盡量不砍樹、不移樹，透過「閃避代替移植」的方式，設計綠活中庭，讓展館坐落於樹林中。 園區配合既有樹位空間使綠意穿透，結合仿生態氣流的通風樹塔，提供有機、自然的展場動線，讓遊體驗充滿綠意的空間。

黃玉霖指出，另外，遊客中心彎曲型的屋頂連結森林與中央廣場，移除牆壁及構架系統，善用空間穿透、引入綠意，使建物與森林融合為一，創造通透的建築環境；並選用可回收再利用的建材施作、以模組式構架系統廠製完後現場組裝，減少施工造成的環境破壞。

建設局強調，花博盛會將於9月試營運，工程團隊在注重工程品質下加速進程，監造單位也積極辦理相關工程抽查驗作業，確保結構強度及施工安全，未來結合園區周邊景觀及自行車動線，將展現台中花園城市之美。

(中時 )