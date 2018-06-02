黃創夏：吳音寧慘了 丁守中北市選戰就贏定了！

柯文哲轉頭向吳音寧確認是否有送禮給市府，得到有的答案，讓他當場尷尬喊「天啊」 (圖／影片截圖)

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中時電子報

吳音寧上任北農總經理以來，爭議事件不斷，昨(1)日台北市議會市政總質詢，議員陳重文質疑她濫用業務推廣費，將高達270萬元的費用挪去替民進黨綁樁，吳音寧坦承部分也有用在北市府時，讓一旁的柯文哲直呼「天啊！」對此，資深媒體人黃創夏在臉書表示，這下「白綠」都與吳音寧沾上邊，丁守中在年底選戰勝出的機率已經大增。

黃創夏表示，原本民進黨都與這位「超高薪實習生」脫不了關係，現在只要一句口號：「票投給柯文哲，就是支持吳音寧！」選情也會連帶受到影響，這樣代表國民黨競選北市長的丁守中勝算就會越來越大了。

吳音寧上任不久，就因看不懂財務報表卻坐領年薪250萬，被酸是「超高薪實習生」，今年經歷北農休市菜價崩跌、送殘菜給家鄉等風波，如今又面臨濫用業務推廣費疑慮，陳重文質疑吳音寧，將一個月30萬、吳音寧上任9個月高達270萬元費用全挪去替民進黨綁樁，送各種水果禮盒、茶葉給「貴賓」。

話鋒一轉，柯文哲也被問及是否在「貴賓」行列，柯文哲回「我不知道」，陳重文問：「市長，吳音寧是在幫民進黨，不是幫你綁樁，我查下去，貴賓名單不會出現柯文哲三字吧」，柯文哲直喊不會，並轉頭向吳音寧確認，想不到吳音寧點頭說「有」，柯文哲驚訝到直呼「天啊」。

(中時電子報)

文章來源：黃創夏臉書

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