批陸在南海與台灣政策 美防長馬蒂斯火力全開

2018年06月02日 10:25 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，每年一度、在新加坡香格里拉大酒店召開的「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）開幕，今日迎來重要演說貴賓：美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）。在亞太地區28個國家的均政界代表前，馬蒂斯仍不改大砲性格，對於中國大陸毫無保留地進行多方批評。

LIVE from Singapore: James N. Mattis, Secretary of @DeptOfDefense, discusses U.S. leadership and #IndoPacific security at 2018 @IISS_org Shangri-La Dialogue. #SLD18 https://t.co/MAak90H1lm — U.S. Indo-Pacific Command (@PacificCommand) 2018年6月2日

演說中先是批評中國大陸在南海島嶼的軍事化行為，並表示美國將堅持「自由航行」的權利；並提到川普（Donald Trump）整體的印太戰略（Indo-Pacific）計畫，支持東南亞國協（ASEAN）和印度洋國家的立場；最後對於大陸近期強制美商更改「台灣」的屬性一事，馬蒂斯更表示，他反對任何不尊重兩岸人民意願的改變，五角大廈（the Pentagon）已在商議，持續提供台灣方面自我防衛的武器裝備。

日本現任防衛大臣小野寺五典也出席論壇。（圖/美聯社）

出席新加坡「香格里拉對話」的代表：大陸解放軍何雷中將（圖中央）、加拿大國防部長石俊（圖右）和澳洲國防部長馬里塞·佩恩（圖左）。（圖/路透社）

當有記者詢問到12日即將舉行的「川金會」時，馬蒂斯表示，美國的立場絕對是希望北韓進行無核化作業，還給朝鮮半島的人民一個真正和平的生活，但有關駐韓美軍（USFK）的去留，這屬於美國與南韓之間的協議，將不屬於川金會的討論範疇之內。

美國國防部長馬蒂斯（圖中央）是本次會議的主角之一。（圖/路透社）

不過，即將訪問大陸的馬蒂斯，在演說中似乎也暗示了南海的「新選項」。他表示，「若中國大陸願保證（南海）區域的和平穩定，美國也可能同意支持其作法。但目前看起來，大陸的作法，與我方希望的開放自由航行模式牴觸。美國不會離開亞太和印度洋地區，會持續維持和扮演好我們的角色，這裡也是我們重要的舞台之一。」

(中時電子報)