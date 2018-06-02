3D列印激蕩歷史火花 象棋桌遊演繹台江戰役

2018年06月02日 10:30 中時 曹婷婷

「棋步走-台江戰役」3D立體象棋設計創作展，6月5日起展出。（曹婷婷翻攝）

3D列印與在地文化可以激蕩出什麼火花？崑山科技大學視覺傳達設計研究所碩士生王昭雄「棋步走-台江戰役」3D立體象棋設計創作展，運用數位雕塑及3D列印技術，以立體象棋及「棋步走」的文字知覺轉譯創作「台江戰役」，導入桌遊，讓人可以在遊戲中，認識這個曾經發生在台灣這塊土地上的歷史，以另一種創作手法來玩歷史說故事，6月5日至6月10日在台南七逃藝術展覽。

300多年前，台江內海發生一場影響台灣發展走向的戰役，「台江戰役」是台灣歷史文本資料中，被記載下來的第一場戰役，這段歷史在台灣人的認知，是開台英雄鄭成功趕走荷蘭人的歷史事蹟，但如果是站在外國人的觀點，就有著180度的大轉變。

除了論述創作的學理技術與實驗過程之外，透過作品的呈現讓民眾對這段歷史有進一步的理解，不管是棋身的造型及遊玩的方式，在展示及遊玩的過程，得到全新的感知效應。

「一個決定可能導致全盤皆輸，一個決定也可能扭轉戰局結果。」一份對於台灣歷史記憶觀點的重整再現，棋步走-「台江戰役」創作，用記憶熟悉的棋子，來進行一場不怎麼熟悉的新玩法，重新認識這段你、我自以為的歷史。

(中時 )