救國團：宜蘭縣府泳池土地爭議 兩道「金牌」自打臉

2018年06月02日 11:46 旺報 簡立欣

泳池土地爭議，宜蘭縣府兩道「金牌」要救國團自承錯誤！救國團2日表示，宜蘭縣府擅自變更救國團土地登記一案，救國團5月22日及24日分別收到由宜蘭地政事務所、宜蘭縣政府寄發的公函，欲以「瑕疵疏失」、「錯誤登記」、「救國團提供不正確資料」為由撤銷建物所有權登記及使用執照，要求救國團陳述意見，不然就要做出行政處分；救國團表示，這正表示宜蘭縣政府承認先前的行政處分是錯誤的。

救國團2日以新聞稿說明此前與宜蘭縣政府幾番公文往返，其中5月31日回函宜蘭縣政府，指《土地登記規則》第144條關於塗銷登記規定，依最高行政法院判決意旨，僅限於不涉及私權爭執，或登記證明文件經主管機關認定係屬偽造，或純屬登記機關疏失而錯誤登記等情形；且就算是登記機關疏失而錯誤登記，如其應否塗銷涉及私權爭執應經民事法院裁判予以確定者，則不許逕由登記機關依《土地登記規則》第144條第1項規定予以塗銷，故凡有任何登記權利法律關係的私權爭執者，均不得由地政機關逕為判斷得否塗銷。

救國團表示，《行政程序法》第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前…應給予該處分相對人陳述意見之機會。」宜蘭縣政府及宜蘭地政事務所5月9日的行政處分，逕自撤銷救國團土地所有權，完全不給當事人陳述機會，顯然違背《行政程序法》規定；5月22日及24日兩份函文卻又要求救國團陳述意見，不然就要做出行政處分，顯示宜蘭縣政府承認先前的行政處分是錯誤的。

(旺報 )