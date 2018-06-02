關懷偏鄉課輔 大學動起來

2018年06月02日 11:22 旺報 簡立欣

台灣教育大學系統及台北市立大學1日舉辦「財團法人嘉新兆福文化基金會偏鄉課輔計畫成果發表暨研討會」，探討弱勢族群學童、原住民及新住民教育政策，盼社會大眾共同關注此偏鄉課輔議題，尊重台灣多元族群及在地文化。

財團法人嘉新兆福文化基金會為彌補城鄉學習資源不足，提升學生學習成效，自2011年起與國立台北科技大學及社團法人台灣希望部協會合作推展屏東縣牡丹鄉、台東縣海端鄉等課輔計畫，並從2014年開始與台灣教育大學系統（成員學校包含台北市立大學、國立台中教育大學、國立嘉義大學、國立台南大學、國立屏東大學、國立台東大學及國立東華大學等7校）共同推動關懷輔導弱勢學童課輔計畫。

1日開幕式後邀請國立政治大學教育學院副院長郭昭佑、新北市立烏來國民中小學校長洪慶源及新北市政府教育局督學林玉婷與新北市立雙溪高中幹事陳奕諠發表演講。另台灣教育大學系統等7所成員學校及社團法人台灣希望部落協會理事長楊焦傳峻，也有偏鄉課輔計畫執行成果發表與經驗交換。

本活動由財團法人嘉新兆福文化基金會董事、台灣教育大學系統總校長吳清基擔任開幕式主持人，會中邀請基金會財務長張小平、教育部國民及學前教育署國行科科長蔡宜靜、台北市政府教育局副局長何雅娟，以及新北市政府教育局副局長黃靜怡參與。

(旺報 )