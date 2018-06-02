用公帑送60瓶洋酒給民進黨 吳音寧親回：不要持續扭曲我

2018年06月02日 11:20 中時電子報 簡怡欣 、 戴安瑋

國民黨議員陳重文爆料吳音寧用公款送民進黨台北市黨部皇家禮炮60瓶，用來慶祝黨慶，吳音寧聽到質詢後低頭不語。(圖／本報資料照)

北農總經理吳音寧在臉書po文澄清。翻攝吳音寧臉書

繼送殘菜給溪州、高雄吃魚翅宴後，北農總經理吳音寧昨在市議會備詢時，又遭市議員爆花公帑補助家鄉摸彩、送民進黨台北市黨部洋酒，吳音寧當時低頭不語，未做辯解，但台北農產運銷公司今發新聞稿澄清吳音寧並沒有送洋酒之事，吳音寧也在自己的臉書po文表示，「請不要因爲我在台北市議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就持續扭曲我」。

吳音寧在臉書po文說，北農是一間必須和全台灣產地密切聯繫的公司，業務範圍，遍及全台產地。我上任後，業務推廣費的使用，相較於前任總經理，大幅節省，且更多補助農業、公益等相關活動。

她並舉例指出，去年至今，公司除補助溪州鄉黑泥季等活動，也贊助高雄美濃、雲林水林等產地標章認證；贊助北農第一、第二果菜市場周邊鄰里睦鄰活動；贊助蔬菜公會、青果公會等公協會的活動；贊助艋舺的青山祭、無家者人權尾牙活動等等，還有贊助台北市政府舉辦的燈節活動等等等，不勝枚舉。唯獨經查證確認，並沒有贈送民進黨台北市黨部洋酒60隻一事。

她表示，請不要因爲我在台北市議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就持續扭曲我。此後我仍將秉持初衷，只要對農業、農村、農民有幫助，北農都會盡力去做。

對於臺北市國民黨議員，屢屢不實的指控，她深表遺憾。

(中時電子報)