反管學生周安履接連鬧場 校友勸：別做政治黑手幫兇

台大周姓學生撕毀意見表達區內海報，與挺管人士爆發衝突。(影片/板橋人。吳炳輝)

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中時電子報

台大校友在台大榕園舉辦黃絲帶「挺管」活動，1日傍晚活動準備結束時，台大學代會議長周安履現身撕毀挺管標語、海報，並與捍衛大學自主聯盟召集人王鎮東發生肢體衝突，雙方都揚言提告。對此，捍衛大學自主聯盟發言人吳炳輝在臉書上呼籲周安履，別成為政治黑手伸入校園自治的幫兇。

吳炳輝表示，他在衝突發生當時也受到波及，但不打算提告。他指出，周安履用暴力否決其他民眾、校友、學生乃至於關心台灣大學「校園自主」議題的意見看法表達。吳炳輝還說，之前在新五四運動時拿麥克風大聲公，帶隊拿著管中閔的牌位鬧場。

吳炳輝認為，周安履也許是不知道自己正在做什麼，不過台大人要有獨立思考、明辨是非的能力，才能有效的做到「敦品勵學，愛國愛人」。吳炳輝說，宗是心痛台大學弟有這樣的行為，但是他是學生，「即便犯錯了，我當然還是願意給你機會自我反省跟重新學習，這就是教育的意義」。吳炳輝希望，周安履能跟王鎮東以及被撕毀意見的每個人道歉，這是他這次事件應該學習的課題。

吳炳輝呼籲，「拔管」該落幕了，停止激烈粗暴的手段撕裂台灣社會，甚至是知識分子間的尊重與和平相處，台大面對著百年來第一次內部學生破壞自由學風及他人意見表達的事件，不僅學校蒙羞，更使外界無法再相信台大校園自治沒有政治黑手的介入。

(中時電子報)

文章來源：吳炳輝臉書

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