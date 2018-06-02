王世堅痛批柯文哲 竟讓高雄市民認錯了

民進黨台北市議員王世堅。(資料照，杜宜諳攝)

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中時電子報

台北市長柯文哲在臉書PO文，宣布北市脫離千億債務俱樂部，並強調這是地方自治史上民選首長的最高還債紀錄。對此，王世堅也在臉書發文痛批「還債並非任何個人的功勞，而是全體市民的努力」柯文哲卻仍屢屢藉此造神、攬功，收割全體市民的努力。王這一席話，讓PTT網友大驚所以是「高雄市民不努力~拖累花媽~~~是這意思嗎？」、「看來高雄人很不努力阿，害花媽欠這麼多債」、「王世堅是臥底吧 陳菊表示不開心」一位C網友稱「我高雄市民，我錯了」。

王世堅在臉書表示「三年來王世堅辦公室一再提醒柯文哲，還債並非任何個人的功勞，而是全體市民的努力，根據公共債務法規定，債務還本應以當年度稅課收入至少5％，任何人擔任台北市長，每年均需還債66億左右，加上近年來「超收」的稅金與其他收入，這些高達數百億的還債款項來源，均與柯文哲所謂的「省錢」無關，柯文哲卻仍屢屢藉此造神、攬功，意圖混淆視聽，收割全體市民的努力，對此王世堅將於下週三下午的市政總質詢再次備齊完整資料、並提出具體質疑，柯文哲我們下週三見！王世堅敬上」。

網友在PTT留言「柯文哲也只是說台北脫貧而已阿，世間情怎麼這麼玻璃心」、「民進黨對柯P的批評都在婊自己人說XDDD」、「我高雄市民，我錯了」、「這種鬼話打死自己人都不知道」、「高雄年輕人超衰，被老人綠吱害得成天被人一起酸」、「原來民進黨怪高雄市民不努力拖累陳菊」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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