反管周安履鬧挺管會場 捍盟今正式告3罪

2018年06月02日 11:31 中時 陳鴻偉

台大周姓學生撕毀意見表達區內海報，與挺管人士爆發衝突。(截自《板橋人。吳炳輝》臉書影片)

台大校友等人在台大榕園發起黃絲帶挺管運動，1日傍晚卻遭台大學生代表大會議長周安履帶人鬧場，破壞海報、看板，並與挺管民眾爆發口角、拉扯，捍衛大學自主聯盟召集人王鎮東2日表示，今天會準備相關的蒐證影像、人證，對周等人提出傷害、毀損以及公然侮辱3罪告訴。

王鎮東表示，1日晚間6時20分，周跟另2人前往挺管合法申請會場，沿路破壞、撕毀海報和標語，揉成一團丟在地上踩，周後來想要離開，因為是毀損現行犯，他們攔住不讓他走，過程中周用指甲抓傷並用腳狠踹吳姓民眾，吳已在昨天到醫院驗傷，今天會到警局提告。

至於看板和海報，是由台大土木系王姓同學製作的，遭周破壞後，王姓同學今天也會到警局告周相關毀損刑責。

第3罪則是王鎮東和周理論時，1名年約40多歲的男子不斷挑釁，王問對方：「你是誰？」該名男子回答：「我是你爸啦！」王不滿表示：「你不是我爸！」該男竟表示：「那你是龜兒子！」王說這些對話他們全部都有錄影存證，他要對該名男子提出公然侮辱的告訴。

王鎮東表示，他昨晚前往羅斯福路派出所，與警方溝通提告需要的程序，昨天大家都因周的鬧場十分疲累，經過休息今天他們會帶著完整的資料，向周等人正式提告。

(中時 )