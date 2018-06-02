換季特賣 名牌春夏樣衣全面1折起

2018年06月02日 11:47 中時 陳張眾

UNITED COLORS OF BENETTON WOMEN花卉印花長洋裝，原價4380元，特價900元。（UNITED COLORS OF BENETTON.提供）

SISLEY MEN黑色皮革騎士外套，原價6980元，特價2200元。（SISLEY提供）

SISLEY WOMEN粉膚色長版外套，原價6980元，特價2200元，6月7日限定款。（SISLEY提供）

義大利服飾品牌UNITED COLORS OF BENETTON.攜手姊妹品牌SISLEY，選於6月7日（四）、8日（五）兩天，共同舉辦2018春夏樣衣及過季商品聯合特賣會。現場將提供數千件當季樣衣與過季男女裝、童裝、配件商品，並以全面1折起之優惠價格販售，除此之外更有每日推出的超值限定款商品和隱藏版的台灣未訂款式樣衣，讓消費者在換季期間挖寶。

時間：6月7日（四）11：00至19：00、6月8日（五）11：00至17：00

地點：台北市民權東路三段102號3樓（近捷運中山國中站）

備註：結帳金額超過1000元以上提供刷卡服務，提供試穿，於活動期間售出之商品恕不提供退換貨，並為響應政府限塑政策，特賣期間購物塑膠袋需酌收費用。

(中時 )