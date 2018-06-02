占領變管治？香港小學教科書 把英國殖民史「和諧」掉了

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旺報

香港媒體報導，香港教育局此前被指審查中學歷史課本，引起社會反響；不料近5年改版或訂正的小學常識課本也被發現：至少3間出版社將英國「占領」香港或「割讓」香港給英國等字眼，統一改為英國「管治」香港，有淡化殖民地歷史之嫌。

包括教育出版社《今日常識新領域》、名創教育．新亞洲出版社《探究小學常識》，以及培生香港《朗文常識》等3間出版社，在2014至2017年間改版或訂正小學課本。其中《今》版和《探》版都將「英國占領香港」改為「英國管治香港」；《朗》版的2008年第2版提及清政府與英國簽訂《南京條約》後，列出部分條款包括「中國割讓香港島給英國」，但2015年第3版卻不再列出條款，只在文中以「把香港島給予英國管治」一句帶過。

香港教育大學社會科學系助理教授莊璟珉認為，上述改動有政治涵意，某程度是不承認香港曾被占領；過去學習這段歷史一般會理解英國「完全拿下香港」，估計港府希望透過更改教科書字眼重塑歷史，包括香港主權從未喪失，從來都屬中國的一部分等。他擔心，小學生沒有能力理解主權和管治權的抽象概念，改動後或更易引起誤會。

香港教育界立法會議員葉建源也擔心教科書內容過度尋求政治正確而迴避歷史事實，如略去當年「占領」或「割讓」的過程，就無法交代英國的「管治」如何出現；他指以往教科書只是按歷史事實編寫，沒必要修改，何況大陸官方出版的教科書也有「割香港島給英國」字眼。

香港教育局發言人回覆表示，不會回應「片面臆測」和假設性問題，強調不應抽出一詞或一句作沒根據的揣測和評論。

(旺報 )

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