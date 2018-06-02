《翻爆旺寵物》寵物當家 武林萌主大集合

2018年06月02日 11:49 中時電子報 綜合報導

◎脾氣火爆 老鼠主子地位高

因先生對貓咪有恐懼，愛貓人士張美琳婚後沒有飼養貓咪，反而養起了老鼠，因為第一次養老鼠，一點概念都沒有，到處爬文找資料，她說，養貓跟養老鼠最大的差別就是，貓主子頂多甩態不理人，老鼠主子不爽則是會咬人，感覺自己地位越來越低。

◎牛奶乳糖高 亂餵食恐害命

牛奶是日常生活常見、易取得飲用品，對人類健康有莫大助益，但對剛出生的毛寶貝們可不一定，與犬貓母乳相比，牛奶內含乳糖較高，但蛋白質及脂肪較低，多數幼犬貓喝了易腹瀉，無助健康反倒害命，新北市動保處提醒，人工餵養幼犬貓最好購買犬貓專用奶粉。

◎愛烏龜慢吞吞 活潑愛探險

桃園市27歲曾小姐，因為迷上烏龜慢吞吞的樣子，飼養了2隻屋頂龜和2隻甜甜圈龜，曾小姐說，烏龜動作緩慢，和自己傻大姐的個性很像，有時候在水缸前欣賞他們悠遊互動的樣子，可以欣賞好幾個小時都不會膩。

◎球蟒不可怕 美女來告訴你

「啊！會不會勒你脖子？」「會不會咬人！」每當Alexandria把巧克力（球蟒）帶到朋友間分享，或參加外拍時，總有人會這麼問。有養球蟒3年經驗的Alexandria說，其實球蟒很溫馴、很穩定它不會咬你、更不會勒住你脖子，讓它在你身上爬來爬去，冰冰涼涼反而很舒服。

◎嘉大生養蠑螈 呆萌超療癒

嘉義大學生物資源系三年級學生陳璿中偏愛爬蟲類動物，特別是「蠑螈」這種小型的水陸兩棲爬蟲，他說，蠑螈食量小、不喜與人互動，相對於其他寵物的生活習性，飼養起來不麻煩，有單純的快樂，且蠑螈呆呆的、萌萌的樣子，很可愛。

◎浣熊界網紅 超萌腳掌爆紅

Joyce豢養4歲大北美浣熊「屋膩」，因天氣熱被主人帶去給美容師修毛，背上像是被踹了1腳，留下1個大腳印，這張超萌照PO網，紅到登上國外新聞媒體；「屋膩」還開辦粉專、IG、抖音等社群，吸引近20萬粉絲追蹤，堪稱浣熊界的網紅。

(中時電子報)