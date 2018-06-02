北韓特使超大邀請信 讓川普成網路嘲諷對象

美國總統川普（圖右）接見特使金英哲（圖左），獲贈一張「超大的邀請函」。（圖/美國白宮）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hills）報導，今日於白宮（White House）接見到訪的金正恩（Kim Jong Un）左右手金英哲（Kim Jong Chol）、並宣布本月12日川金會「死而復生」的川普（Donald Trump），獲得一封金英哲給予的「超大邀請信」，這舉動讓川普笑開懷，但當照片釋出後，這張邀請函，卻讓川普成為網路社群上被大肆嘲諷的對象，腦筋動得很快的網友們，紛紛透過合成與留言，讓緊張嚴肅的政治會面，頓時成為一齣肥皂劇。

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有網友諷刺，「（對川普來說）從核彈按鈕到邀請信封，大小似乎非常重要！」

也有網友將信封放大兩倍，表示以會議的重要程度，這信封大小還不夠大！

網友Jesse則將該信封與籃球明星詹姆斯（LBJ）合成，讓人不禁會心一笑。

而不少人也猜測，作為回禮，川普應送金正恩一封更大張的回信！

無論如何，幾經波折的川金會，如今確定在本月12日、將於新加坡盛大登場，從韓戰（Korean War）至今歷經三代的兩大仇敵，將在獅城握手言和並共商除核化的細節，為朝鮮半島未來的和平局勢做出貢獻。

美國總統川普（圖中央）在白宮接見，北韓特使、金正恩左右手金英哲（圖左）。（圖/美聯社）

但是立場強硬且不按牌理出牌的川普和金正恩，究竟會在會面上談論什麼、商議什麼或做出怎樣的決定，都讓外界除高度關注外，也高度提防可能出現的「意外狀況」，也因為有太多無法預測的變因，使得這場「世紀會面」，始終讓外界無法掌握。

(中時電子報)

文章來源：Size of North Korea's letter to Trump sparks jokes

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