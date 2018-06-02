遊覽車司機違停遭義交拍照 嗆「你憑殺小」遭判4月

林姓遊覽大客車司機違規停靠在逢甲商圈路旁，義交上前勸導未果，持手機拍照存證，林男竟辱罵並嗆「你憑殺小」，並拍落義交手機。(中時資料照)

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中時

林姓遊覽大客車司機違規停靠在逢甲商圈路旁，在路口指揮交通的1名義交，上前勸導未果，持手機拍照存證，林男心生不滿竟下車開口辱罵，並嗆「你憑殺小」，還重力拍落義交的手機，林男開離由纜車前還再飆罵，案經路人報警。台中地院依妨害公務罪判刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，林男在106年12月15日晚間6時許駕駛遊覽大客車，在中市福星路及逢甲路附近路旁停靠，讓乘客下車後仍未駛離，1名穿著義交警察制服在路口指揮交通勤務的義交，上前勸導。

該名義交說，遊覽車違規停靠讓乘客下車後，他趨前請林將遊覽車開離，林在車內不耐煩地回應說：「好」，但持續滑手機仍不開走，他拿手機要拍照，林即下車以手重拍落手機、辱罵，還說「你憑殺小」；林男駕車離開前未關車門，再度辱罵。當時一旁公車站多名乘客在場，有人向警方報案，並有人出面作證，而林男則辯稱是不小心碰觸義交的手機，導致掉落。

法官以刑法所謂公務員包括其他依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者，與公務員任用法或公務員懲戒法之公務員沒有關聯，該名義交是中市交通義勇警察大隊隊員，穿著義交背心及拿指揮棒在場指揮交通，屬於法定職務權限的公務員，而將林男依妨害公務、毀損等罪判刑4月，得易科罰金。

(中時 )

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