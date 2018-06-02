號稱EXO聰明第一 SUHO智商160

2018年06月02日 12:35 時報周刊 溫博鈞

(龍華電視提供)

在韓國娛樂圈裡有許多明星為了演藝事業而選擇放棄讀大學，但夯團EXO在韓國可是有名的學霸團，整團有三分之一是研究生，SUHO參加綜藝節目也被主持人認為是EXO最聰明的，難怪SUHO演起智商160的李代表簡直遊刃有餘。

SUHO在這麼忙碌的日程也能兼顧學業考上研究所真不容易，中學時還得過科學發明獎，難怪在戲裡寫電腦方程式時有模有樣，有顏有才又是學霸，簡直就是人生勝利組。前陣子剛過27歲生日，收到滿滿的祝福，特地透過官網留言答謝粉絲，感性回覆「托EXO的福，過了一個十分幸福的生日，至今為止甚至以後，希望我所做的事，可以產生積極正面的影響。」

當萬年就業生金寶拉面試失敗30次後，來到Next In就職生說明會，卻被目中無人又狂妄的代表羞辱，李維燦(SUHO 飾)雇用「記憶王」金寶拉(夏沇秀 飾)當四天的實習生，要背下一大本企畫案，在面對政府官員的時候金寶拉卻步了，於是李維燦對金寶拉說：「我相信你，這是我選擇你的原因。」激勵了寶拉。

此劇是SUHO首挑大樑，表現得可圈可點，SUHO霸道無禮搭配夏沇秀可愛純真，「韓版」SUHO和「日版」小栗旬哪一個更令人心動呢？《多金社長小資女》將於6月2日起，每周六晚間9點半在中華電信MOD 353頻道『龍華偶像台』，全台電視首播。

(時報周刊)