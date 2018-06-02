堂本剛變身ENDRECHERI 推新輯釋水晶能量

2018年06月02日 12:36 時報周刊 溫博鈞

堂本剛以個人名義再出發，終於在今年以「ENDRECHERI」之名推出全新個人專輯《HYBRID FUNK》，展現水晶音樂能量！在日本發行首周便勇奪Oricon公信榜的專輯榜冠軍，締造個人出道以來第九張，亦是連續第六張的冠軍專輯。

近年堂本剛獨特的穿搭風格十分引人注目，總是用沉靜口吻敘述充滿個人想法的音樂理念，獲得眾多媒體與樂迷的支持。無關乎出道多年來的偶像形象，堂本 剛亦登上音樂類雜誌『Sound & Recording』成為七月號封面人物，該雜誌包括彩色頁面，訪談內容多達十一頁，他在訪談中暢談至今為止的音樂心路歷程、錄音過程中與樂團夥伴們的互動，甚至言及與他的出生地：奈良的歌迷之間擁有深厚牽絆等，訪談內容豐富多樣，流露十足音樂人個性，展現真自我，這樣的他更是備受各界的大力支持。

這次堂本剛以「ENDRECHERI」之名推出最新專輯《HYBRID FUNK》，專輯中收錄各種充滿「ENDRECHERI」風格的歌曲，包括Neo-Soul的〈HYBRID FUNK〉、80年代風格的〈YOUR MOTHER SHIP〉以及有山下達郎的吉他加持的〈HYBRID ALIEN〉等各式各樣風格的FUNK歌曲，樂迷們能夠盡情享受ENDRECHERI充滿「水晶」能量的音樂。

台壓版推出Limited Edition A（CD+DVD）、 Limited Edition B（CD+DVD）以及Original Edition（CD ONLY）版；Limited Edition A為特殊外盒包裝式樣，CD收錄12首歌曲，Bonus Track〈要逝去了嗎 ?!〉僅收錄於此版，DVD內容為〈HYBRID FUNK〉音樂錄影帶及幕後花絮，凡購買Limited Edition A即贈日本進口限量的環保托特包乙個；Limited Edition B為特殊外盒包裝式樣，CD收錄12首歌曲，Bonus Track〈Tonight〉僅收錄於此版，DVD內容為〈HYBRID ALIEN〉音樂錄影帶及幕後花絮，凡購買Limited Edition B即贈日本進口限量轉印貼紙乙張；Original Edition收錄14首歌曲，Bonus Track〈分離的腦〉及〈信任與背叛〉僅收錄於此版，凡購買Original Edition 即贈日本進口貼紙乙張，數量有限送完為止！堂本 剛以「ENDRECHERI」之名推出的最新專輯《HYBRID FUNK》已在台正式發行。

(時報周刊)