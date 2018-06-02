媽咪速玲這夏好花 上海女伶、森林精靈大玩隨身變

吳速玲以一襲水藍色蕾絲裙裝踏訪上海外攤街頭，搖身變為氣質優雅女伶，穿MICHAEL Michael Kors花卉蕾絲短上衣1萬600元、蕾絲長裙1萬600元。（MICHAEL KORS提供）

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吳速玲身穿印花裙裝，搭配饒富老上海感的華麗背景，散發知性唯美氣息，穿MICHAEL Michael Kors深藍色小碎花上衣6000元、短裙6000元。（MICHAEL KORS提供）
吳速玲置身山林間，以充滿法式懷舊風情的印花長洋裝，演繹森林精靈般的優雅身形，穿KOOKAI粉紅印花長洋裝7680元。（KOOKAI提供）
吳速玲換上印花連身褲，展現公路旅行般的恣意情調，穿KOOKAI藍色花卉連身褲8980元。（KOOKAI提供）

時尚媽咪吳素玲因其衣著好品味深獲不少品牌青睞，日前她即受美國時尚品牌MICHAEL KORS之邀，前往上海出席2018秋季系列預覽。除了認真參加活動、抽空品嘗道地本幫菜外，她更將外灘歷史靈感融入穿搭主題，選穿MICHAEL Michael Kors蕾絲裙裝系列搭配本季最新Whitney、Sloan等包款，並赴最具代表性的和平飯店取景，強調腰線的優雅線條與背景華麗感相得益彰，讓她瞬間搖身變為上海女伶。

卸下摩登都市感，吳速玲換上法系品牌KOOKAI長洋裝、連身褲重返大自然懷抱，用夏日感印花單品演繹森林精靈風格。本季具超現實虛擬意象的印花，模擬立體環境與蝴蝶、鳥語間的互動，緹花面料綴以刺繡、鏤空蕾絲等裝飾元素，加上流暢的輪廓，打造結合剛強柔美的曼妙姿態。

(中時 )

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