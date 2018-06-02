台鐵131週年慶 紀念套票6／4開賣

2018年06月02日 13:08 中時 陳祐誠

台鐵6月9日將滿131歲，特別發行「台灣鐵路131週年及縱貫線通車110週年」套票，以天皇花車的車窗彩繪玻璃作為設計概念，透過車窗風景，串聯20世紀與現今文化交流，票卡背面則鑲入特有的莒光號名片式車票1張，定於6月4日上午8時開賣。

清朝巡撫劉銘傳自1887年起造台灣鐵路，至今有131年歷史；1908年西部縱貫鐵路基隆至高雄完成通車，更是別具意義的一年，沿線所經之處，產業發展急劇加速，使台灣展現躍進發展之勢。台鐵將在6月9日前夕發行紀念套票，慶祝第131周年鐵路節。

台鐵指出，紀念套票特是以台鐵局文化資產「天皇花車」的車窗彩繪玻璃作為設計概念，由車窗風景串聯20世紀與現今，傳達當世代車窗華麗的記憶，藉推出此全新透明紀念套票，將文創巧思融入套票中，讓民眾有耳目一新之感。票卡背面則鑲入1張特有的莒光號名片式車票，票面上印有「莒光特快」字樣，值得珍藏。

台鐵介紹，紀念套票結合骨董花車彩色玻璃元素，彩色玻璃窗花是天皇花車裡的重要工藝，玻璃窗花在黑暗中能讓票卡更加亮眼，車窗風景是每個旅人獨特的故事，而彩色玻璃窗花連接古今、透明的設計獨樹一格，讓套票更加搶眼。把名片式車票結合票卡，則是將每個人的回憶嵌入票卡中。

台鐵表示，「台灣鐵路131週年及縱貫線通車110週年」紀念套票預定於6月4日上午8時，在南港車站發行，限量1000套，每套售價300元。

(中時 )