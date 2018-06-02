別懷疑！ 谷歌透露 美國最多人不會拼的單字是...

2018年06月02日 13:28 中時電子報 李靖棠

據美國CNET新聞網報導，就在年度「全美拼字大賽」（National Spelling Bee）熱鬧登場之際，Google搜尋趨勢（Google Trends）日前公布了一份調查報告，統計出美國各州居民查詢單字的習慣、以及全美最多人「不會拼」的單字排行榜。

報告中赫然發現，有多達11州的居民，包含加州、華盛頓州等，去年最常上網搜尋如何拼音的詞彙，竟然是「漂亮」（beautiful）！而另有6州的居民，卻是在網路上搜尋一個意義為「難以置信」（Supercalifragilisticexpialidocious）的超長冷僻詞彙。

14歲美籍印度裔的男孩內姆馬尼（圖左），奪下2018「全美拼字大賽」冠軍。（圖/美聯社）

不過，看完整張地圖後，有部份州經常拼錯的詞彙，真的會讓我們感到懷疑。紐約、紐澤西和科羅拉多州的居民，最常上網搜尋怎麼拼的詞彙居然是「重新開始」（resume）；田納西與賓州的居民，讓他們感到苦惱的是「計畫」（Schedule）；康乃狄克和密蘇里州最大的困擾則是信尾常用結尾詞「真誠地」（sincerely）；馬里蘭和奧克拉荷馬州兩地，則對「取消」的過去式是用「canceled」或「cancelled」感到困惑。

每一年全美拼字大賽，總能吸引大批學生熱情參與。今年度更創下參賽者紀錄，共有來自美國各地及另外8國、516名中學生挑戰，總獎金高達4萬美元（約120萬台幣）。考題來自收納47萬個字彙的韋氏大詞典，專家分析，挑戰者至少得記住4至8萬個字詞，才有機會進入決賽和挑戰冠軍獎盃。而今年又一次由印度裔奪冠，由14歲內姆馬尼（Karthik Nemmani）以單字「haecceitas」（存在的個體性）和「koinonia」（團契）拿下獎盃。

(中時電子報)