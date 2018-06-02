別懷疑！ 谷歌透露 美國最多人不會拼的單字是...

由Google蒐集調查，去年度全美50州最常上網查詢拼法的單詞地圖。（圖/Google Trend）

友善列印
中時電子報

據美國CNET新聞網報導，就在年度「全美拼字大賽」（National Spelling Bee）熱鬧登場之際，Google搜尋趨勢（Google Trends）日前公布了一份調查報告，統計出美國各州居民查詢單字的習慣、以及全美最多人「不會拼」的單字排行榜。

北韓特使超大邀請信 讓川普成網路嘲諷對象
人前亮麗人後辛酸 美再傳啦啦隊員遭性騷擾

報告中赫然發現，有多達11州的居民，包含加州、華盛頓州等，去年最常上網搜尋如何拼音的詞彙，竟然是「漂亮」（beautiful）！而另有6州的居民，卻是在網路上搜尋一個意義為「難以置信」（Supercalifragilisticexpialidocious）的超長冷僻詞彙。

14歲美籍印度裔的男孩內姆馬尼（圖左），奪下2018「全美拼字大賽」冠軍。（圖/美聯社）

不過，看完整張地圖後，有部份州經常拼錯的詞彙，真的會讓我們感到懷疑。紐約、紐澤西和科羅拉多州的居民，最常上網搜尋怎麼拼的詞彙居然是「重新開始」（resume）；田納西與賓州的居民，讓他們感到苦惱的是「計畫」（Schedule）；康乃狄克和密蘇里州最大的困擾則是信尾常用結尾詞「真誠地」（sincerely）；馬里蘭和奧克拉荷馬州兩地，則對「取消」的過去式是用「canceled」或「cancelled」感到困惑。

每一年全美拼字大賽，總能吸引大批學生熱情參與。今年度更創下參賽者紀錄，共有來自美國各地及另外8國、516名中學生挑戰，總獎金高達4萬美元（約120萬台幣）。考題來自收納47萬個字彙的韋氏大詞典，專家分析，挑戰者至少得記住4至8萬個字詞，才有機會進入決賽和挑戰冠軍獎盃。而今年又一次由印度裔奪冠，由14歲內姆馬尼（Karthik Nemmani）以單字「haecceitas」（存在的個體性）和「koinonia」（團契）拿下獎盃。

(中時電子報)

文章來源：Google says you probably don't know how to spell 'beautiful'

更多精彩新聞請見國際頻道！
北韓特使超大邀請信 讓川普成網… 美擬要求中方 簽訂長期採購合同

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。