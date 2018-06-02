NBA》JR驚天烏龍球 美球評：難以置信的腦殘

2018年06月02日 13:36 中時電子報 盧品青

騎士隊「神經刀」史密斯(JR Smith)以烏龍球成為總冠軍賽G1的箭靶，ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)當時就在現場，他對JR烏龍球的感想是：「我現在想說的話沒辦法在電視上說出來。」也就是只能用髒話來形容。

球評史密斯說：「騎士希爾(George Hill)罰球沒進，但我們都可以接受罰球沒進。但我有兩件事情無法接受：第一是裁判用重播收回了杜蘭特(Kevin Durant)的進攻犯規，改吹詹姆斯(LeBron James)犯規。在這種關鍵的時刻用重播的方式改判，這將對整個系列賽造成打擊。」

「第二就是最後那記罰球，JR犯下完全沒有藉口的錯誤。還有希爾，你為什麼罰不進還不上前搶籃板？站在罰球線後面發呆！JR你搶到球還衝出去幹嘛，詹姆斯後來看著JR的眼光，就像他看到了一個世界上最白癡的一個白癡一樣。」

球評史密斯說：「這讓我想起克里斯韋伯(Chris Webber)在大學冠軍賽(1993年)的時候，他在暫停用完之後居然叫了兩次暫停(被判技術犯規)。」不過韋伯起碼還記得正確的比數。

他還提到名人堂球星艾塞亞湯瑪斯(老刺客Isiah Thomas)，他在1987年活塞的東區冠軍賽，讀秒時刻發界外球時居然把球丟向對手塞爾提克的籃框，結果被塞隊大鳥柏德抄走，交給隊友順手「補籃」，淘汰了活塞。

球評史密斯說：「這兩個我以為是最經典了，沒想到JR這個腦殘(braindead)到無法形容的腦殘舉動，讓我此生頭一次說不出話來了。他毀了詹姆斯最完美的一夜，然後救了對手杜蘭特的糟糕表現。」

(中時電子報)