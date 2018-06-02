送洋酒給民進黨 他疑這二人喝了吳音寧酒

2018年06月02日 13:47 中時電子報 戴安瑋

國民黨文傳會主委李明賢昨晚在臉書說，誰喝了「吳音寧酒」？翻攝李明賢臉書

北農高薪實習生、總經理吳音寧遭市議員陳重文爆花公帑補助家鄉摸彩、送民進黨台北市黨部洋酒，國民黨文傳會主委李明賢昨晚在臉書說，這就是標準的國庫通黨庫、公帑變私人公關費的政壇大醜聞！更令人好奇的是，那60瓶洋酒送到民進黨黨慶上，到底是誰喝了？蔡英文、洪耀福沒喝嗎？一口都沒有？誰喝了「吳音寧酒」？

李明賢表示，問題是，監察院與政風處，甚至檢調都不用主動調查？這還真是官官相護到天邊！也難怪啦，吳音寧的公關這麼好，民進黨真捨不得換吧？難道這真是喝人一口酒，永遠是好朋友的道理？這就是「皇家裡炮」吧！

對此，網友表示，「洋酒還是比台酒好喝，還比較有面子。台灣價值是鬥爭用的，空心菜是吃法國餐喝葡萄酒的。走高檔路線的」、「吳音寧落實蔡英文的千杯，千杯，再千杯！吳音寧是高級實習生，蔡英文是總統級的實習生，有差嗎？」。

不過，民進黨台北市黨部、北農、吳音寧今上午口徑一致的否認送洋酒之事，但都是一語帶過，未詳細說明，及拿出證據證明。

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(中時電子報)