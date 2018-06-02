吳音寧公款送民進黨60瓶皇家禮炮 蔡正元：真敢

柯文哲轉頭向吳音寧確認，卻得到有的答案，讓他當場尷尬喊「天啊」 (圖／影片截圖)

友善列印
中時電子報
國民黨議員陳重文爆料吳音寧用公款送民進黨台北市黨部皇家禮炮60瓶，用來慶祝黨慶，吳音寧聽到質詢後低頭不語。(圖／本報系資料照)

北農總經理吳音寧頻頻惹議。日前國民黨議員陳重文爆料，吳音寧花費公款送給民進黨黨部60瓶皇家禮炮。國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書表示，皇家禮炮是非常貴的洋酒，不是小老百姓喝得起的酒，而且是公款，真敢！

國民黨議員陳重文爆料吳音寧上任後，每個月的業務推廣費高達30萬元，9個月來已經快逼近300萬元，他質疑一個月30萬、吳音寧上任9個月高達270萬元的這筆費用全被挪用去替民進黨綁樁，不僅送了各種水果禮盒、茶葉等給「貴賓」，其中甚至買了60瓶皇家禮炮送給民進黨台北市黨部辦黨慶。吳音寧坦承部分也有用在北市府時，讓一旁的柯文哲直呼「天啊！」

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書表示，台北市議員陳重文揭發吳音寧拿公款買了60瓶皇家禮炮送給民進黨。他說，皇家禮炮是非常貴的洋酒不是小老百姓喝得起的酒，民進黨ㄧ下子喝掉60瓶皇家禮炮，而且是公款，真敢！

網友留言「果真 千杯 再 千杯 」、「吳音寧的靠山是蔡英文，花再多的錢也有人罩著」、「吳小姐無經驗無能力能穩坐高薪位子，原來是跟阿扁學的，她會說民進黨誰沒有收我的皇家禮砲洋酒。」、「證據確鑿-可惜北檢死了...司法死了...執政者包庇=沒事...」。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

送洋酒給民進黨 他疑這二人喝了… 賴清德信心喊話非核家園穩定供電…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。