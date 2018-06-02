吳音寧公款送民進黨60瓶皇家禮炮 蔡正元：真敢

2018年06月02日 13:55 中時電子報 邱文秀

國民黨議員陳重文爆料吳音寧用公款送民進黨台北市黨部皇家禮炮60瓶，用來慶祝黨慶，吳音寧聽到質詢後低頭不語。(圖／本報系資料照)

北農總經理吳音寧頻頻惹議。日前國民黨議員陳重文爆料，吳音寧花費公款送給民進黨黨部60瓶皇家禮炮。國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書表示，皇家禮炮是非常貴的洋酒，不是小老百姓喝得起的酒，而且是公款，真敢！

國民黨議員陳重文爆料吳音寧上任後，每個月的業務推廣費高達30萬元，9個月來已經快逼近300萬元，他質疑一個月30萬、吳音寧上任9個月高達270萬元的這筆費用全被挪用去替民進黨綁樁，不僅送了各種水果禮盒、茶葉等給「貴賓」，其中甚至買了60瓶皇家禮炮送給民進黨台北市黨部辦黨慶。吳音寧坦承部分也有用在北市府時，讓一旁的柯文哲直呼「天啊！」

國民黨前政策會執行長蔡正元在臉書表示，台北市議員陳重文揭發吳音寧拿公款買了60瓶皇家禮炮送給民進黨。他說，皇家禮炮是非常貴的洋酒不是小老百姓喝得起的酒，民進黨ㄧ下子喝掉60瓶皇家禮炮，而且是公款，真敢！

網友留言「果真 千杯 再 千杯 」、「吳音寧的靠山是蔡英文，花再多的錢也有人罩著」、「吳小姐無經驗無能力能穩坐高薪位子，原來是跟阿扁學的，她會說民進黨誰沒有收我的皇家禮砲洋酒。」、「證據確鑿-可惜北檢死了...司法死了...執政者包庇=沒事...」。

(中時電子報)