台中市首辦龍舟賽 數千民眾聚軟埤仔溪畔爭睹

2018年06月02日 14:17 中時 王文吉

台中市長林佳龍為大龍舟點睛開光。（王文吉攝）

水利局長周廷彰為小龍舟點睛開光。（王文吉攝）

林佳龍擔任龍舟鼓手，帶領選手進行水域巡禮，溪畔聚集許多民眾，爭睹台中市首場龍舟競賽。（王文吉攝）

林佳龍擔任龍舟鼓手，帶領選手進行水域巡禮。（王文吉攝）

林佳龍擔任龍舟鼓手，帶領選手進行水域巡禮，溪畔聚集許多民眾，爭睹台中市首場龍舟競賽。（王文吉攝）

選手們配合鼓聲節奏，卯足全力拼命划槳，競爭相當激烈。（王文吉攝）

部分選手不諳水性，造成零星翻船意外，因此遭判定失格。（王文吉攝）

划龍舟、吃粽子、過端午！林佳龍下場體驗包粽，折粽葉有點卡關。（王文吉攝）

台中史上首場龍舟錦標賽2日起在豐原進行2天賽事，超過百隊選手共襄盛舉，即便豔陽高照，仍有數千民眾湧入軟埤仔溪的花語水道爭睹。市長林佳龍主持龍舟點睛儀式，隨後前往登船碼頭途中，遇熱情民眾爭相握手，水域巡禮延遲15分鐘才進行，之後，參賽隊伍依序下水競速，翻船率也比練習時低許多。

市長林佳龍擔任主祭官，帶領副市長林陵三、水利局長周廷彰、運動局長王慶堂及農業局長王俊雄等點睛官，循古禮為8艘大小龍舟開光點睛，立委洪慈庸、市議員陳清龍、翁美春及謝志忠等也到場共襄盛舉。

8艘大小龍舟經敕水灑淨等祈福儀式後依序下水，林佳龍登船擔任龍舟鼓手，帶領選手進行水域巡禮，祈求比賽一切順利。台中市舉辦首場龍舟賽事，各隊都有不能輸的壓力，選手們配合鼓聲節奏，卯足全力拼命划，競爭相當激烈。

「花博不只是煙火式活動，而是要為當地留下建設！」林佳龍表示，軟埤仔溪經水利局整治後，水質清澈乾淨，因應花博將喬木增至900棵，此外也種植23萬株花卉，打造成鑽石級的公園。

運動局指出，花博三大展區，唯豐原有軟埤仔溪流經，該水域打造1公頃景觀湖，湖寬20至36公尺、長300多公尺，水深可達3公尺；除作為龍舟競賽，未來也將成為輕艇訓練基地及消防水域安全訓練場地，並兼具蓄洪調節功能。

除了今日的龍舟競速、龍舟點睛活動，3日有龍舟拔河、水域救援體驗；4日有獨木舟體驗、輕艇水球；5日有獨木舟體驗、輕艇競速等活動。其中，獨木舟體驗提供民眾免費享受水域活動，活動前30分鐘開始領取號碼牌，體驗時間約30分鐘，歡迎民眾踴躍參加

此外，農業局輔導豐原區農會今日在葫蘆墩公園花博展區廣場舉辦「107年豐原區農會食農教育暨廚神體驗活動」，小朋友變身為小小廚神，體驗親子共廚，並舉辦包粽接力競賽活動，林佳龍也到場下廚包粽，與大家同樂。

(中時 )