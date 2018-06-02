西濱苗栗最後一哩路通車 白沙屯媽祖坐鎮祈福

西濱通霄段、苗栗縣最後一哩路2日剪綵通車。（陳慶居攝）

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白沙屯拱天宮媽祖帶領信眾通過西濱，祈求行車平安。（陳慶居攝）
白沙屯拱天宮媽祖全程坐鎮，為歷來通車典禮帶來罕見龐大的人潮。（陳慶居攝）
西濱通霄段通車，為苗栗縣打通任督二脈，交通更加便捷。（黎明工程顧問股份有限公司提供）
道路工程配合民眾風水民俗，更增設生態廊道保育珍貴動物。（黎明工程顧問股份有限公司提供）

西濱快速道路苗栗縣最後一哩路終於通車，通霄白沙屯到南通灣段9.5公里的路段，2日在地方殷盼下完工通車，交通部政務次長王國財與縣長徐耀昌形容，有如打通苗栗縣的任督二脈，有助疏解國1、國3和台1線交通，白沙屯拱天宮媽祖全程見證這項地方盛事。

然而，西濱通霄、苑裡段相繼通車兩樣情，苑裡段因房裡匝道只做半套，地方強烈不滿，要求公路總局加做另半套匝道，否則將採取抗爭行動。

西濱北自新北八里南至台南七股全長305.75公里，在苗栗縣境全線貫通後，目前只剩竹縣新豐至竹北、彰化芳苑至大城兩段各約10公里尚未完工。公路總局副總工程司鄧文廣說，這兩個路段將積極於2019年底完工，趕在2020年農曆春節前通車，屆時即可全線通車，讓西部海岸線交通連成一氣。

公路單位表示，2日通車的9.5公里路段，總工程經費55.3億，主線採雙向各2車道配置，各級設有白沙屯、新埔和通霄3處交流道，歷時4年2個月完成，自此苗縣最後一哩路全部完成。

北區臨時工程處長吳昭煌簡報指出，沿線工程有多項特色及配合地方需求變更設計，如在啟新國中附近設有生態廊道融入保育概念，對地方風水民俗也全力配合。而施工單位也再三感謝各級民代和地方人士協助與包容，讓工程順利如期如質完工。

(中時 )

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