宜蘭縣長選戰 綠營整合跨一大步

宜蘭縣小英之友會2日舉辦「挺陳歐珀參選宜蘭縣長後援會成立大會」，陳歐珀（前排中）與民進黨秘書長洪耀福（前 排右四）及選對會召集人陳明文（前排左四）等人一同牽手高呼「凍蒜」。（胡健森攝）

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民進黨秘書長洪耀福2日參加宜蘭縣小英之友會2日所舉辦的「挺陳歐珀參選宜蘭縣長後援會成立大會」時表示，年底選舉是「改革與反改革」的戰爭，反改革力量正在集結，他呼籲支持者百分之百力挺陳歐珀勝選；同時出席的選對會召集人陳明文則在被問到黨內整合問題時表示，陳金德很清楚自己是代理縣長身份，有責任及義務必須要整合黨內勢力輔選陳歐珀順利當選。

宜蘭縣小英之友會舉辦的「挺陳歐珀參選宜蘭縣長後援會成立大會」，現場人聲鼎沸氣氛熱絡，除了代理縣長陳金德未現身，之前對陳歐珀參選持保留態度的宜蘭縣議會議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵也都與會，江聰淵除了在上台致詞時表達團結支持陳歐珀的態度，還陪著陳歐珀逐桌敬酒致意，陳歐珀之前所面臨的黨內整合問題似乎已逐步化解。

選對會召集人陳明文表示，黨中央在提名陳歐珀為參選人之後就積極整合黨內力量，陳金德很清楚自己是代理縣長的身份，有責任及義務整合黨內勢力輔選陳歐珀順利當選，只要黨內團結，陳歐珀就一定會順利當選。

陳歐珀則說，小英之友會是台灣進步的力量，小英之友會動起來台灣的進步就跟著動起來，對於年底選戰，將會結合所有疼惜民進黨的力量，讓宜蘭鄉親知道捍衛宜蘭價值的重要性，以及哪個團隊可以讓宜蘭縣更好。

秘書長洪耀福再度譏諷國民黨參選人林姿妙不會批公文，此外，年底選舉更是「改革與反改革」的戰爭，如果支持台灣、支持改革、支持蔡英文的改革路線，就要百分之百力挺陳歐珀當選宜蘭縣長。

(中時 )

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