吳思瑤任姚總幹事 丁守中認為不構成威脅

2018年06月02日 15:02 中時 張立勳

外傳民進黨台北市長參選人姚文智有意找立委吳思瑤擔任競選總幹事，國民黨台北市長參選人丁守中2日表示，姚找到美女總幹事，聲勢會往上衝，至於會不會造成威脅，丁則認為不會。

前副總統呂秀蓮一旦脫黨參選台北市長，泛綠分裂丁守中領先幅度會更大，丁守中認為，民調高高低低起起伏伏，選舉還有5、6個月，他會持續努力爭取中間選民認同與支持，至於呂若脫黨參選是否對他有利，丁則說，這都是想像性問題，等到發生後再評估。

至於最近幾份民調顯示丁守中選情穩定，丁守中說，民調起起伏伏，他是政治學教授很了解，會持續努力。

前總統馬英九說丁守中還沒找他站台，丁守中回應，有拜訪過馬英九，禮貌性拜訪過了，他以為這樣已經算是拜託了，去拜訪過多位國民黨前主席，都說會全力支持。

丁守中進一步表示，找人站台現在還早，連競選總部都可能會拖到很晚，現在要打不同的選戰，他在初選前沒有上任何媒體，勤跑基層用資通訊、社群網站傳達訊息，國民黨窮就有窮的打法，尤其他過去都是用節儉方式選舉，現在也是一樣打選戰，過去大型造勢、找人站台的模式能少則少。

外傳姚文智要找吳思瑤當競選總幹事，丁守中說，他找到美女總幹事，聲勢會往上衝，民進黨基本盤姚文智很快會達成，不過，因為吳思瑤在立委選戰打敗丁守中，外界認為會是威脅，丁守中則說，他覺得不會、滿好的。

(中時 )