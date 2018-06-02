台中文山地區學童尿檢 鎘、硒及鋅金屬偏高

民眾於文山地區居民健康風險評估調查報告中，提出具體質疑與建言！（陳世宗攝）

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台中市文山垃圾焚化廠對附近地區居民造成健康的風險危機。（陳世宗攝）

台中市政府為擴大民眾參與監督南屯區垃圾處理場與焚化爐的運作，委託逢甲大學進行文山地區民眾健康風險評估，調查報告2日出爐，發現文山地區學童在腎傷害與氧化性傷害指標較偏高，新生兒在早產與低出生兒體重異常比率均比台中市及全國平均值偏高，原因尚待進一步探討。

市議員何文海指出，市府於民國86年成立「台中市垃圾處理場監測委員會」。並延聘專家學者組成顧問團，提供必要的處理廠專業諮詢與建議，自96年起辦理焚化爐周圍環境戴奧辛/呋喃（Dioxin/Furan）濃度監測計畫，對焚化爐周圍空氣、土壤、植體戴奧辛/呋喃濃度等進行調查。

調查目的在了解台中市文山垃圾焚化廠附近居民及當地民代，對焚化廠附近民眾健康及風險認知，作為未來建立風險溝通模式的參考；經逢甲大學梁正中與陽明大學郭憲文教授調查發現，大肚山環境戴奧辛濃度呈現逐年降低。

值得關注的是，初步發現文山地區學童在腎傷害與氧化性傷害指標較偏高，可能與學童暴露「潛在危害物質」的機率較高，但家長則否；學童尿液在鎘、硒及鋅金屬偏高，學童指甲在銅、鉻、硒及金屬略高些；學童罹患呼吸道症狀及過敏性鼻炎比例有上升趨勢。

何文海強調，學者建議環保局應加強文山地區在環境危害物質的監測，了解來自台中工業區、中部科學園區、精密園區、火葬場及焚化爐各種汙染源對在地民眾健康的影響；並持續加強社區環境監測與健康風險評估，作為減量或消汙計畫的依據。

(中時 )

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