健保署千人健走 宣導醫療分級

2018年06月02日 16:04 中時 甘嘉雯

健保署北區業務組2日與市府在市立桃園高中共同舉辦「醫療資訊上雲端 分級醫療一度讚 菸煙一熄 健康無敵」健走活動，民眾參與踴躍。（甘嘉雯翻攝）

健保署北區業務組2日與市府在市立桃園高中共同舉辦「醫療資訊上雲端 分級醫療一度讚 菸煙一熄 健康無敵」健走活動，民眾參與踴躍。（甘嘉雯翻攝）

全民健保開辦23年，健保署今年主要政策之一為「推動分級醫療 運用雲端資訊」，北區業務組2日與市府在市立桃園高中舉辦「醫療資訊上雲端 分級醫療一度讚 菸煙一熄 健康無敵」健走活動，超過5000人參與，李伯璋表示，全民健保已是社會安全及維護民眾健康的重要制度，感謝全體國人對健保的支持，更感謝醫界夥伴的辛勞付出與協助。

北區業務組表示，希望期透過大型醫院與社區醫療院所垂直整合，透過轉診平台彼此分工合作，讓大醫院能真正照顧到急重難症病患，使有限醫療資源發揮最大效益，也減輕民眾部分負擔的費用。

另外，「健保醫療資訊雲端查詢系統」可以協助醫師做精準的診斷，民眾可避免重複的檢查（驗）及用藥的醫療風險。

轄區各相關單位也設攤宣導，包括個人健康存摺下載體驗、加入健保署臉書粉絲團、Line及下載「全民健保行動快易通」App送好禮、健保醫療資訊雲端查詢系統、健保卡有相片就醫好方便、分級醫療雙向轉診及弱勢族群就醫無礙，還有戒菸宣導、免費寶貝牙齒口腔健檢、中醫「望聞問切」諮詢、器官捐贈。

健保署表示，全民健保已走過23個年頭，未來健保署將更緊密與各界合作，建構更完善的社會安全網，持續朝提升品質、關懷弱勢。

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(中時 )