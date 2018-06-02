健保署千人健走 宣導醫療分級

健保署北區業務組2日與市府在市立桃園高中共同舉辦「醫療資訊上雲端　分級醫療一度讚　菸煙一熄　健康無敵」健走活動，超過5000人參與。（甘嘉雯翻攝）

友善列印
中時
健保署北區業務組2日與市府在市立桃園高中共同舉辦「醫療資訊上雲端　分級醫療一度讚　菸煙一熄　健康無敵」健走活動，民眾參與踴躍。（甘嘉雯翻攝）
健保署北區業務組2日與市府在市立桃園高中共同舉辦「醫療資訊上雲端　分級醫療一度讚　菸煙一熄　健康無敵」健走活動，民眾參與踴躍。（甘嘉雯翻攝）

全民健保開辦23年，健保署今年主要政策之一為「推動分級醫療　運用雲端資訊」，北區業務組2日與市府在市立桃園高中舉辦「醫療資訊上雲端　分級醫療一度讚　菸煙一熄　健康無敵」健走活動，超過5000人參與，李伯璋表示，全民健保已是社會安全及維護民眾健康的重要制度，感謝全體國人對健保的支持，更感謝醫界夥伴的辛勞付出與協助。

北區業務組表示，希望期透過大型醫院與社區醫療院所垂直整合，透過轉診平台彼此分工合作，讓大醫院能真正照顧到急重難症病患，使有限醫療資源發揮最大效益，也減輕民眾部分負擔的費用。

另外，「健保醫療資訊雲端查詢系統」可以協助醫師做精準的診斷，民眾可避免重複的檢查（驗）及用藥的醫療風險。

轄區各相關單位也設攤宣導，包括個人健康存摺下載體驗、加入健保署臉書粉絲團、Line及下載「全民健保行動快易通」App送好禮、健保醫療資訊雲端查詢系統、健保卡有相片就醫好方便、分級醫療雙向轉診及弱勢族群就醫無礙，還有戒菸宣導、免費寶貝牙齒口腔健檢、中醫「望聞問切」諮詢、器官捐贈。

健保署表示，全民健保已走過23個年頭，未來健保署將更緊密與各界合作，建構更完善的社會安全網，持續朝提升品質、關懷弱勢。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )

高中職暨國中技藝教育博覽會 百… GG了！綠議員稱「健身貴不用請教…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。