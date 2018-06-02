GG了！綠議員稱「健身貴不用請教練」 讓戰神也開炮

2018年06月02日 15:21 中時電子報 簡怡欣

私幼學費議題延燒到健身教練課程費用，掀起各界論戰，網路紅人館長陳之漢今（2）日再與北市民進黨議員梁文傑槓上，因梁稱健身不用請教練，網路教學影片、文章多元，新手請人講解器材使用方式即可。這番言論引發PTT網友噓爆，「這種邏輯難怪選手都得靠自己」、「為台灣的體育選手感到悲哀」，還有網友反諷，「學校可以關了」、「都在家自學算了」。

近日館長直播抱怨台灣公幼名額難搶、私幼學費貴，卻遭台中議會助理以「館長說私立幼兒園1萬5好貴，但教練課3萬6卻是專業？」一文質疑有雙重標準，甚至有家長認為公幼不見得比私幼完善，直言若繳不起學費，就該買保險套。

從幼教延燒到保險套、健身課程昂貴等議題，引發多方在網路隔空交戰，質疑一名健身教練至少月收1、20萬元，竟付不起學費？

北市議員梁文傑也被媒體發現在臉書發文說，網路健身教學影片、文章多元，不用花錢請教練，新手只要請人講解器材使用方式即可。此舉再度引發網友熱議，更被PTT網友噓爆。今下午其臉書粉絲團已呈現被關閉狀態。

有PTT網友回應，「都在家自學算了」，還有網友不滿表示，「標準的不尊重專業+不重視體育」、「DPP說重視體育，結果自己旗下大將居然說自己練就好了」、「這種邏輯難怪選手都得靠自己」、「我們也不需要議員，你知道嗎？」

而PTT名人蘇美戰神也發文指出，雖然捐助世界衛生組織與提高公共幼稚園可以並行，但事有輕重緩急，當總統的人讓人民安居樂業，不就是最基本的嗎？認為館長是幫付不起的人發聲，無關月收入多寡，並批梁文傑是標準換了位置就換了腦袋的指標性人物，「台灣最矯情的代表只有一種，叫政治人物」。

(中時電子報)