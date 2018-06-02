黑客松頒獎 梅健華打趣：像要幫駭客駭進總統 AIT應參加？

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總統盃社會創新黑客松決選暨頒獎典禮今天在總統府舉行，特別邀請「神秘嘉賓」，美國在台協會台北辦事處處長梅健華及多位外交使節出席，象徵「力挺台灣」；梅健華致詞時打趣說，「我聽到總統盃黑客松的時候，不太確定美國在台協會應不應該參加，因為這聽起來是要幫駭客駭進總統府嗎？」

蔡英文總統今天下午出席文化總會等團體舉辦的「『總統盃社會創新黑客松』決選暨頒獎典禮」，選出5組卓越團隊。

秘書長陳菊致詞時指出，政府及民間攜手合作，這些自由、平等開放的精神，「這就是我們執政的價值」，今天看到有很多外賓、像美國等先進國家，跟台灣有相同價值的貴賓也參與。

陳菊致詞後，立即介紹今天邀請的神秘嘉賓，美國在台協會台北辦事處處長梅健華出席，梅健華致詞時表示，「不好意思，我今天沒有穿西裝，總統府發給我的邀請函說，我們要我們穿Smart casual（時尚的便服）的衣服，雖然我不是很「Smart」，但我就穿很「casual」的衣服」。

梅健華說，他聽到總統盃黑客松的時候，不太確定美國在台協會應不應該參加，因為這聽起來是要幫駭客駭進總統府嗎？

梅健華指出，這個活動充分凸顯台灣的強項，在哪裡可以找到自稱「無政府主義的數位政委 」、一個推動台灣駭客年會「HITCON」的國安會諮詢委員、總統，再加上一群世界頂尖有社會意識的駭客，大家一起來運用科技，為社會上大家最迫切的挑戰，尋找創新的解決方案，而答案很清楚，只有在台灣。

梅健華表示，黑客松早期在美國比較盛行，但在台灣很快就打開知名度，毫無疑問，台灣真的是用科技編碼人才來解決社會問題的佼佼者。

梅健華強調，他也要恭喜台灣，在這場令人興奮的總統盃黑客松，培養出勇於開創的精神，也相信，黑客松是結合區域力量，共同解決挑戰的最好方法，對於外來更多創新成就，拭目以待。

(中時 )

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